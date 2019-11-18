Вести активную и интересную жизнь можно и на пенсии. В этом уверены посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН». Подробнее о работе отделения читайте на страницах «КС».
|
В 60 жизнь только начинается: как проводят время смолевичские пенсионеры
19.11.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Вести активную и интересную жизнь можно и на пенсии. В этом уверены посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН». Подробнее о работе отделения читайте на страницах «КС».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вести активную и интересную жизнь можно и на пенсии. В этом уверены посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН». Подробнее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)