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Дерево превратилось в огненную дугу: завораживающее видео сняли в итальянском лесу
Источник материала: Tut.by
В итальянской провинции Южный Тироль сняли на видео дерево, упавшее на высоковольтные провода после сильного снегопада. Зрелище это по-настоящему впечатляющее — правда, наблюдать его лучше с безопасного расстояния. Посмотрите, как это выглядело!
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Зрелище это по-настоящему впечатляющее.
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