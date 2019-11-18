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Дерево превратилось в огненную дугу: завораживающее видео сняли в итальянском лесу

19.11.2019 10:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В итальянской провинции Южный Тироль сняли на видео дерево, упавшее на высоковольтные провода после сильного снегопада. Зрелище это по-настоящему впечатляющее — правда, наблюдать его лучше с безопасного расстояния. Посмотрите, как это выглядело!

 
 
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