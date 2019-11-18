Дерево превратилось в огненную дугу: завораживающее видео сняли в итальянском лесу

Источник материала: Tut.by

В итальянской провинции Южный Тироль сняли на видео дерево, упавшее на высоковольтные провода после сильного снегопада. Зрелище это по-настоящему впечатляющее — правда, наблюдать его лучше с безопасного расстояния. Посмотрите, как это выглядело!