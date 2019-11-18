Горецкая ГАИ будет следить за пешеходами

Источник материала: Горецкий вестник

Акция «Время стать заметным!» по пропаганде использования световозвращающих элементов пройдет в области с 19 по 24 ноября. Цель акции — повышение безопасности всех участников дорожного движения.







Применение световозвращателей в темное время суток является обязательным требованием и распространяется на всех.

Пешеходам важно не только иметь светоотражатели, но и правильно их разместить. Фликер должен находиться спереди. Если это нарукавная повязка – надевайте её на правую руку. Наилучшим вариантом является наличие двух повязок на обоих рукавах. Обозначенный таким образом пешеход даёт возможность водителю своевременно его заметить и избежать наезда.

Велосипедисты также должны позаботиться о своей безопасности. Передвигаться они должны по велосипедной или пешеходной дорожке, тротуару либо обочине в попутном направлении движения транспорта. Разрешается им также ехать по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.

При движении по дороге в темное время суток и при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. Велосипедисту обязательно необходимо использовать световозвращатели и жилеты со световозвращающими вставками.

Гужевое транспортное средство должно быть оборудовано спереди световозвращателями белого цвета, сзади – красного. При движении по дороге в темное время суток и при ее недостаточной видимости на гужевом транспортном средстве спереди должен быть включен фонарь, излучающий белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет.

Водитель гужевого транспорта при выезде со второстепенной дороги на главную в темное время суток, при недостаточной видимости дороги или в местах с ее ограниченной обзорностью обязан вести животное под уздцы.

Возчику также важно быть заметным на дороге, и в темное время суток в обязательном порядке использовать световозвращающие повязки, но лучший вариант – надевать светоотражающий жилет.

За отсутствие светоотражателей при передвижении в темное время суток грозит наказание и велосипедистам, и владельцам гужевых транспортных средств. К ним применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.

Старший госавтоинспектор ОГАИ Горецкого РОВД Анатолий Мачков