Сиг и ряпушка под запретом

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает что, с 1 ноября по 15 декабря в рыболовных угодьях Беларуси запрещен лов сига чудского, а с 15 ноября по 20 декабря ряпушки европейской в связи с нерестом.

Ряпушка – самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см. Численность ряпушки невелика и подвержена значительным колебаниям, что связано с коротким жизненным циклом и уязвимостью икры в процессе инкубации и молоди при нагуле. С 1981 по 1993 годы, а также с 2004 по июнь 2014 года вид находился в Красной книге Республики Беларусь и был запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода.

Сиг – появился в наших озерах с 1925 года. С 1948 года в водоемы республики выпущено более 48,8 млн. личинок и 3,9 млн. сеголетков сига. Последние годы популяция сига и ряпушки продолжает снижаться. Принимается ряд мер по сохранению этих видов. Одна из них — ограничение сроков и мест лова сига и ряпушки в период их нереста.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что при незаконном вылове нерестующих видов рыб помимо штрафа придется возмещать ущерб, нанесенный рыбным богатствам. Каждый пойманный сиг и ряпушка независимо от размеров обойдется нарушителю в 9 базовых величин за одну особь, а это почти 230 рублей.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.