Пора побелки. Пошаговая инструкция для садоводов

Источник материала: Аргументы и факты

На зависть дикарям

Основную побелку предпочтительнее наносить осенью, ближе к предзимью, а потом поддерживать и обновлять те участки, где её смыли дожди.

Некоторые садоводы упорно готовят её самостоятельно, не доверяя готовой продукции, и даже передают из поколения в поколение семейные рецепты.

В чём её миссия?

В морозный и солнечный зимний день на дереве могут образоваться морозобоины. Тёмная кора разогревается до положительных температур, а ночью, когда ударяет сильный мороз, влага в коре и древесине мгновенно замерзает, и возникают критические напряжения, разрыва­ющие ткани.

Не забывайте, что любая рана — это открытые ворота для инфекций (вирусов, бактерий и грибков). Именно поэтому в состав побелки входят медный купорос или другие препараты, выполняющие дезинфицирующую роль.

Яйца, личинки и куколки

Некоторые садоводы, вместо того чтобы белить стволы, привязывают к ним доски с южной стороны. Иногда обматывают их тряпками. Однако такие обмотки — это подарок многочисленным насекомым вашего сада, которые гораздо опаснее солнечных лучей.

Старое неухоженное дерево с глубокими трещинами в коре для них — подлинный «пятизвёздочный отель», где можно комфортно перезимовать, а весной натворить в саду немало бед. Побелка уничтожает подобные у­крытия и помогает существенно уменьшить численность насекомых и других беспозвоночных вредителей.

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Лесная армия

Побелка хорошо защищает деревья от заячьих происков. Учтите высоту снежного покрова и вероятность того, что зверёк может встать на задние лапы. А вот мыши подгрызают кору под снегом. Поэтому садоводы несколько раз за зиму проводят «отаптывание»: уплотняют ногами снег в приствольных кругах.

Как белить правильно?

1. Приведите в порядок ствол и нижние части скелетных ветвей. Снимите всю отслаивающуюся кору и зачистите трещины с буграми. Используйте садовый нож, крупнозернистую наждачную бумагу или проволочные щётки.

27 Продезинфицируйте очищенные стволы. Для этого подойдут 5%-ный раствор медного купороса (300–500 мг на ведро воды), бордоская жидкость или специальные препараты.

3. Обработайте медным купоросом приствольные круги деревьев, чтобы уничтожить споры болезнетворных грибов. На следующий год эту процедуру можно провести мыльно-зольным раствором (50 г хозяйственного мыла натереть на тёрке, растворить в ведре тёплой воды и добавить 2–3 кг золы). Ежегодно чередуйте золу с купоросом, применяйте купорос через год, поскольку избыток меди нежелателен.

4. После высыхания дезинфицирующего раствора замажьте глубокие трещины и «шрамы». Это можно сделать глиняной болтушкой (смешать глину, коровяк и медный купорос), садовым варом или специальной пастой.

5. Побелите стволы, добавляя в готовую фабричную побелку клей (казеиновый, столярный, ПВА или обойный), так он дольше не смоется дождями. Для защиты стволов от зайцев добавьте немного карболовой кислоты.