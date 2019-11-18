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ДЕНЬ ИНВЕСТОРА В МИНСКЕ!
Источник материала: 21.by
7 декабря в Минске состоится “День Инвестора”.
Организаторы события рады всем гостям, поэтому если хочешь:
• Получить новые знания и мотивацию от наших спикеров;
то
Спикеры мероприятия:
А если ты стартап, то:
Мероприятие "День Инвестора" проводится общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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7 декабря в Минске состоится “День Инвестора”. Это ежегодное событие, на котором стартапы получат консультации от экспертов, а также представят свои проекты инвесторам.
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