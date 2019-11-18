ДЕНЬ ИНВЕСТОРА В МИНСКЕ!

Источник материала: 21.by

7 декабря в Минске состоится “День Инвестора”.

Это ежегодное событие, на котором стартапы получат консультации от экспертов, а также представят свои проекты инвесторам.

Организаторы события рады всем гостям, поэтому если хочешь:

• Получить новые знания и мотивацию от наших спикеров;

• Стать свидетелем крутого бизнес-батла;

• Побыть в кругу единомышленников, завести новые знакомства, и многое другое...

то регистрируйся как ЗРИТЕЛЬ , и приходи!

Спикеры мероприятия:

• Дмитрий Кайгородов - Технический директор стартапа KUOll, Предприниматель;

• Татьяна Ярош - Основатель стартапа KINGURU, Директор рекламного агентства "LM";

• Юрий Таболин - Операционный директор стартапа STRINGERSHUB, Журналист.



А если ты стартап, то:

До 30 ноября подавай заявку ;

2 декабря: отбор 20 лучших проектов;

7 декабря - полуфинал. Ты представишь свой проект экспертам и зрителям.

12 декабря - финал. 10 лучших выступят перед инвестиционным советом!



Где и когда?

7 декабря в Lo-fi Social Club

Минск ул. Октябрьская 16/3

Начало мероприятия: 12:30

Регистрация на сайте .

Мероприятие "День Инвестора" проводится общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).



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