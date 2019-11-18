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ДЕНЬ ИНВЕСТОРА В МИНСКЕ!

19.11.2019 10:45 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА В МИНСКЕ!

7 декабря в Минске состоится “День Инвестора”.
Это ежегодное событие, на котором стартапы получат консультации от экспертов, а также представят свои проекты инвесторам.

Организаторы события рады всем гостям, поэтому если хочешь:

• Получить новые знания и мотивацию от наших спикеров;
• Стать свидетелем крутого бизнес-батла;
• Побыть в кругу единомышленников, завести новые знакомства, и многое другое...

то регистрируйся как ЗРИТЕЛЬ, и приходи!

Спикеры мероприятия:
• Дмитрий Кайгородов - Технический директор стартапа KUOll, Предприниматель;
• Татьяна Ярош - Основатель стартапа KINGURU, Директор рекламного агентства "LM";
• Юрий Таболин - Операционный директор стартапа STRINGERSHUB, Журналист.
ДЕНЬ ИНВЕСТОРА В МИНСКЕ!

А если ты стартап, то:
До 30 ноября подавай заявку;
2 декабря: отбор 20 лучших проектов;
7 декабря - полуфинал. Ты представишь свой проект экспертам и зрителям.
12 декабря - финал. 10 лучших выступят перед инвестиционным советом!


Где и когда?
7 декабря в Lo-fi Social Club
Минск ул. Октябрьская 16/3
Начало мероприятия: 12:30
Регистрация на сайте.

Мероприятие "День Инвестора" проводится общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
 

 
 
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7 декабря в Минске состоится “День Инвестора”. Это ежегодное событие, на котором стартапы получат консультации от экспертов, а также представят свои проекты инвесторам.
 
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