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Травля вместо триумфа. Новая роль Асмус закончилась для нее слезами

19.11.2019 11:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Травля вместо триумфа. Новая роль Асмус закончилась для нее слезами
Кристина Асмус в фильме «Текст». © / Кадр из фильма

Фильмографию Кристины Асмус нельзя назвать выдающейся, тем не менее в ней есть несколько ярких картин. В 2015 году актриса сыграла Галю Четвертак в ленте «А зори здесь тихие...», в 2016 — Светлану Хоркину в «Чемпионах». Но ни один из фильмов с участием девушки не обсуждался так активно, как ее последняя работа в триллере Клима Шипенко «Текст». Увы, шумиха возникла не из-за гениального сценария или потрясающей игры актеров, а из-за того, что в картине есть очень откровенные сцены. Кажется, общественность была не готова увидеть ангелоподобную Кристину в столь непривычных ракурсах. А сама Асмус явно не ожидала шквала критики, который на нее обрушился.

Наверстать упущенное

К фильму «Текст» по одноименной книге Дмитрия Глуховского режиссер Клим Шипенко приступил после работы над картиной «Салют-7». Говорит, что роман привлек его «хорошей эмоциональной драмой». А вот Кристина Асмус согласилась на роль главной героини, потому что очень хотела посотрудничать с Шипенко. Компанию актрисе составили Иван Янковский и Александр Петров. Именно любовная сцена с Янковским и привлекла всеобщее внимание. Кстати, чувства Иван и Кристина изображали не в первый раз, ведь молодые люди играют супругов в спектакле «Утиная охота», который можно увидеть в театре Ермоловой. Правда, там дело до эротики, к счастью, не доходит. До «Текста» Кристина в принципе не была замечена в постельных сценах. Да, обнажалась в картине «А зори здесь тихие...», но не более того. В триллере Шипенко актриса, видимо, решила наверстать упущенное. 

Травля вместо триумфа. Новая роль Асмус закончилась для нее слезами
«Текст».  Кадр из фильма

Самое интересное, что снимали интимную сцену на обычный телефон, ведь по сценарию мобильник одного из главных героев Петра (Иван Янковский) со всей хранящейся в нем личной информацией попадает в руки Ильи, которого сыграл Александр Петров. Говоря о режиссере скандальной ленты, Кристина в одном интервью заметила: «Клим — очень въедливый, пока он не добьется того, что ему нужно, он может и 25 дублей сделать». К счастью, для любовной сцены потребовалось не 25, а всего четыре дубля, видимо, потому что в момент съемок рядом с актерами никого не было. Как только камера сотового начинала работать, Шипенко тактично покидал помещение и приходил лишь в финале, чтобы отсмотреть материал. 

«Это некомфортно, но после первого дубля расслабляешься и занимаешься этим в радость», — позже расскажет Иван Янковский журналистам, которые пытались узнать, как актерам удалось так натурально изобразить страсть. А сама Кристина с гордостью заявит в интервью Ивану Урганту: «Такой сцены в российском кино еще нет». Правда, все это будет до премьеры в кинотеатрах, ведь когда она состоится, на смену гордости придут слезы. 

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Слезы в прямом эфире

Актерские таланты Кристины Асмус в «Тексте» оценили не все. Интимная сцена так возмутила некоторых зрителей, что они не просто обрушились на звезду с жесткой критикой: некоторые потребовали лишить ее родительских прав. Неудивительно, что, давая очередное интервью, девушка не выдержала и разрыдалась в прямом эфире шоу «Морозова ХЗ»: «Не создание фильма меня зацепило, не реакция на него, а восприятие меня. Меня раздражает просто борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии и в семье своей, среди своих друзей, коллег. До сих пор это тема моей жизни, она меня волнует, бесит», — вытирая слезы, рассказывала Кристина. 

Позже в Instagram актриса объяснила свое эмоциональное поведение сильной усталостью: «Если б мы говорили сегодня, интервью было бы совсем другим. И я была бы другой. Интервью записано тогда. И в нем та я. Уставшая после забот и бессонных ночей, только с поезда, с высокой температурой и адски больной спиной. Оттого и очень уязвимая эмоционально». 

Кстати, все в том же интервью Асмус сказала, что подумывает навсегда отказаться от фильмов, где ей предлагают полуобнаженные сцены, атака хейтеров оказалась для нее сильным испытанием.

Травля вместо триумфа. Новая роль Асмус закончилась для нее слезами
«Текст». Кадр из фильма

А где ваш муж? 

Естественно, наряду с теми, кого до глубины души задело голое тело Кристины Асмус на киноэкранах, нашлись и те, кто высоко оценил новую работу девушки. Лестные слова в адрес актрисы и всей команды, работавшей над «Текстом», сказали Иван Ургант, Ксения Собчак и другие знаменитости. Но главное, что в этой ситуации артистку поддержал муж. Гарик Харламов написал большой пост в социальных сетях, заявив, что «гордится» супругой: «Это очень крутая и сложная актерская задача, и она была исполнена блистательно!» 

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Сама Кристина, которую в каждом интервью спрашивают о реакции мужа на интимные сцены с Иваном Янковским, отвечает журналистам, что Гарик всегда с пониманием относился к ее профессии, ведь «он изначально знал, на ком женился». 

Тем не менее на премьере «Текста» в столице шоумена не было, что вкупе с отсутствующим обручальным кольцом на правой руке Асмус породило слухи о разладе в звездной семье. Но актриса заверила всех неравнодушных, что у них с супругом все хорошо, просто плотный график Харламова не дал ему возможности поддержать ее в такой важный день: «У него график расписан до лета, там 300 человек массовки, поле, кони, отменить было просто невозможно». Хотя, может быть, это и к лучшему, что Харламова не было, ведь кто знает, как бы он отнесся к увиденному на экране.

 
 
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Кажется, общественность была не готова увидеть ангелоподобную Кристину в столь непривычных ракурсах. А сама Асмус явно не ожидала шквала критики, который на нее...
 
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