Травля вместо триумфа. Новая роль Асмус закончилась для нее слезами

Источник материала: Аргументы и факты

Фильмографию Кристины Асмус нельзя назвать выдающейся, тем не менее в ней есть несколько ярких картин. В 2015 году актриса сыграла Галю Четвертак в ленте «А зори здесь тихие...», в 2016 — Светлану Хоркину в «Чемпионах». Но ни один из фильмов с участием девушки не обсуждался так активно, как ее последняя работа в триллере Клима Шипенко «Текст». Увы, шумиха возникла не из-за гениального сценария или потрясающей игры актеров, а из-за того, что в картине есть очень откровенные сцены. Кажется, общественность была не готова увидеть ангелоподобную Кристину в столь непривычных ракурсах. А сама Асмус явно не ожидала шквала критики, который на нее обрушился.

Наверстать упущенное

К фильму «Текст» по одноименной книге Дмитрия Глуховского режиссер Клим Шипенко приступил после работы над картиной «Салют-7». Говорит, что роман привлек его «хорошей эмоциональной драмой». А вот Кристина Асмус согласилась на роль главной героини, потому что очень хотела посотрудничать с Шипенко. Компанию актрисе составили Иван Янковский и Александр Петров. Именно любовная сцена с Янковским и привлекла всеобщее внимание. Кстати, чувства Иван и Кристина изображали не в первый раз, ведь молодые люди играют супругов в спектакле «Утиная охота», который можно увидеть в театре Ермоловой. Правда, там дело до эротики, к счастью, не доходит. До «Текста» Кристина в принципе не была замечена в постельных сценах. Да, обнажалась в картине «А зори здесь тихие...», но не более того. В триллере Шипенко актриса, видимо, решила наверстать упущенное.

Самое интересное, что снимали интимную сцену на обычный телефон, ведь по сценарию мобильник одного из главных героев Петра (Иван Янковский) со всей хранящейся в нем личной информацией попадает в руки Ильи, которого сыграл Александр Петров. Говоря о режиссере скандальной ленты, Кристина в одном интервью заметила: «Клим — очень въедливый, пока он не добьется того, что ему нужно, он может и 25 дублей сделать». К счастью, для любовной сцены потребовалось не 25, а всего четыре дубля, видимо, потому что в момент съемок рядом с актерами никого не было. Как только камера сотового начинала работать, Шипенко тактично покидал помещение и приходил лишь в финале, чтобы отсмотреть материал.

«Это некомфортно, но после первого дубля расслабляешься и занимаешься этим в радость», — позже расскажет Иван Янковский журналистам, которые пытались узнать, как актерам удалось так натурально изобразить страсть. А сама Кристина с гордостью заявит в интервью Ивану Урганту: «Такой сцены в российском кино еще нет». Правда, все это будет до премьеры в кинотеатрах, ведь когда она состоится, на смену гордости придут слезы.

Слезы в прямом эфире

Актерские таланты Кристины Асмус в «Тексте» оценили не все. Интимная сцена так возмутила некоторых зрителей, что они не просто обрушились на звезду с жесткой критикой: некоторые потребовали лишить ее родительских прав. Неудивительно, что, давая очередное интервью, девушка не выдержала и разрыдалась в прямом эфире шоу «Морозова ХЗ»: «Не создание фильма меня зацепило, не реакция на него, а восприятие меня. Меня раздражает просто борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии и в семье своей, среди своих друзей, коллег. До сих пор это тема моей жизни, она меня волнует, бесит», — вытирая слезы, рассказывала Кристина.

Позже в Instagram актриса объяснила свое эмоциональное поведение сильной усталостью: «Если б мы говорили сегодня, интервью было бы совсем другим. И я была бы другой. Интервью записано тогда. И в нем та я. Уставшая после забот и бессонных ночей, только с поезда, с высокой температурой и адски больной спиной. Оттого и очень уязвимая эмоционально».

Кстати, все в том же интервью Асмус сказала, что подумывает навсегда отказаться от фильмов, где ей предлагают полуобнаженные сцены, атака хейтеров оказалась для нее сильным испытанием.

А где ваш муж?

Естественно, наряду с теми, кого до глубины души задело голое тело Кристины Асмус на киноэкранах, нашлись и те, кто высоко оценил новую работу девушки. Лестные слова в адрес актрисы и всей команды, работавшей над «Текстом», сказали Иван Ургант, Ксения Собчак и другие знаменитости. Но главное, что в этой ситуации артистку поддержал муж. Гарик Харламов написал большой пост в социальных сетях, заявив, что «гордится» супругой: «Это очень крутая и сложная актерская задача, и она была исполнена блистательно!»

Сама Кристина, которую в каждом интервью спрашивают о реакции мужа на интимные сцены с Иваном Янковским, отвечает журналистам, что Гарик всегда с пониманием относился к ее профессии, ведь «он изначально знал, на ком женился».

Тем не менее на премьере «Текста» в столице шоумена не было, что вкупе с отсутствующим обручальным кольцом на правой руке Асмус породило слухи о разладе в звездной семье. Но актриса заверила всех неравнодушных, что у них с супругом все хорошо, просто плотный график Харламова не дал ему возможности поддержать ее в такой важный день: «У него график расписан до лета, там 300 человек массовки, поле, кони, отменить было просто невозможно». Хотя, может быть, это и к лучшему, что Харламова не было, ведь кто знает, как бы он отнесся к увиденному на экране.