Как обманывают таксисты? Пять реальных историй

Источник материала: Аргументы и факты

За последние два года 33% соотечественников стали пользоваться услугами такси чаще. Раз в неделю на такси ездят 20% граждан, каждый день — 5%.

Большинство пассажиров (77%) оплачивают поездку наличными, остальные — банковской карточкой. Средний чек составляет 3,5 доллара, а у половины опрошенных — до 2,5$. Не очень-то много, учитывая, что таксисты хотели бы получать как минимум тысячу долларов (после налогов). Вот и приходится водителям исхитряться, чтобы заработать приличные, по их мнению, деньги. И иногда не совсем честным образом. АиФ.ru рассказывает реальные истории о том, как водители наживаются на пассажирах в соседней России. Однако все эти уловки можно встретить и в Беларуси.

Заплати за себя дважды

Москвич Алексей проводил субботний вечер в баре с друзьями. Домой решил поехать на такси — заведение находилось далеко от метро, было поздно, холодно, а сам молодой человек был нетрезв. Алексей вызвал такси с помощью мобильного приложения, водитель приехал очень быстро, как будто специально поджидал за углом бара припозднившегося пассажира. В салоне таксист практически сразу сообщил Алексею, что его банковская карточка, привязанная к приложению, не работает. И предложил перевести деньги за поездку непосредственно на свою карту. Молодой человек с предложением согласился и сразу же перевел водителю 900 рублей (14$).

А утром, когда Алексей проснулся, он обнаружил в своем телефоне SMS-сообщение от банка о списании с карты еще 900 рублей. Оказалось, что водитель обманул мужчину, сообщив, что его карточка не работает. И получил двойную плату за свою услугу — переводом от Алексея и от агрегатора, через который был оформлен заказ.

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Пожалела таксиста, а он обманул

В похожей ситуации оказалась москвичка Людмила. К счастью, девушка вовремя поняла, что ее обманывают, и вернула деньги.

«Мне с дочерью нужно было в поликлинику, шел дождь, вот и решила взять такси. Я торопилась и не указала, что нужно детское кресло, тем более в последнее время почти все такси с креслами и без доплат. Когда приехал водитель, он сделал мне замечание, почему я не указала, что буду с ребенком. Я предложила ему вбить в приложение, что нужно кресло, я доплачу без проблем. Он проигнорировал, и всю дорогу я выслушивала, как пассажиры обманывают таксистов, не доплачивают, а им тяжело жить. В этот момент на светофоре из соседнего автомобиля высунулся мужчина и начал орать на моего водителя: «Ты чего меня постоянно подрезаешь? Я тебя помню! Ты меня уже не первый раз подрезаешь», — рассказала девушка АиФ.ru.

Уже на этом этапе было понятно, что водитель попался аморальный. Чтобы остановить его жалобы, Людмила пообещала ему заплатить 100 рублей за кресло.

«Отдала ему 100 рублей наличными, вышла, смотрю, а с карточки списалось 300 рублей (4,7$). Но поездка должна была стоить вдвое дешевле — 150 рублей. Я, не теряя времени, написала в приложение, через которое заказывала такси. Все рассказала — и про то, как других водителей на дороге подрезал, и про 100 рублей за кресло, и за списанную со счета бОльшую сумму. Деньги мне сразу вернули», — делится Людмила.

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Поездка не состоялась, а деньги списались

А со счета доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерии Минчичовой деньги списались за поездку, которая... не состоялась.

«Водитель одного из популярных агрегаторов такси принял заказ, но тут же отметил, что выполнил его. Даже не приехав к пассажиру. Деньги с карты списались, а поездка не состоялась. Когда позвонили водителю, он приехал на «разборки» с несколькими мужчинами. Драки не произошло, поскольку была вызвана полиция, но приятного в ситуации было мало», — признается экономист.

Отменный заказ с процентом

О болтливости некоторых таксистов ходят легенды и слагаются анекдоты. Одни водители рассказывают, что такси — это хобби, а на самом деле они успешные бизнесмены. Другие, наоборот, жалуются на невысокий заработок и что агрегаторы их обирают. С одним таким водителем из второй категории столкнулась корреспондент АиФ.ru:

- Я возвращалась домой из командировки, вызвала такси, приехал мужчина из бывшей советской республики, попросил отменить заказ, «потому что 20% суммы заберет себе приложение». Я сжалилась над водителем и отменила заказ, после чего поведение таксиста изменилось — он повеселел и начал намекать, что если я не заплачу ему 1300 рублей, то до дома я могу сегодня не доехать (в приложении стоимость поездки была 1100 рублей). Пришлось ответить: «Без проблем».

Хорошо, что в этот момент мой папа был у меня дома, я попросила выйти его и встретить меня у подъезда. И заплатила 1100 рублей. Больше заказы по просьбе водителей я не отменяю — это какая-никакая гарантия, что я еду с конкретным таксистом в конкретном автомобиле по конкретному маршруту.

Поворот не туда

А вот еще одна история про нетрезвого пассажира. Александр засиделся в гостях у друзей. Общественный транспорт уже не ходил, пешком до дома идти минимум полчаса, а на такси — максимум 10 минут.

В машине Александр сразу же уснул, а проснулся от того, что его будит водитель и просит освободить салон. Все бы ничего, но привезли молодого человека в другой район. И заплатил за эту поездку он вдвое больше, чем если бы ехал к себе домой. Александру пришлось платить таксисту снова — чтобы тот доставил его из другого района домой. В итоге — минус тысяча рублей.