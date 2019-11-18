Кавани предложил Месси подраться прямо во время матча. Тот согласился

Источник материала: Tut.by

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани поругался с форвардом Лионелем Месси во время товарищеского матча между сборными Уругвая с Аргентиной. Как сообщает Ole, в одном из эпизодов между игроками произошел эмоциональный разговор, в ходе которого Кавани предложил Месси подраться, на что Лионель ответил: «Когда захочешь».



Фото: Reuters

Драку предотвратили партнеры по команде. В итоге Кавани и Месси разошлись и продолжили игру.

Сам товарищеским матч, который состоялся в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд», завершился со счетом 2:2. За сборную Уругвая забили Эдинсон Кавани и Луис Суарес. В составе сборной Аргентины отличились Серхио Агуэро и Лионель Месси.