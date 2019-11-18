Источник материала: Новости Волковыска

Министерство здравоохранения совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), представительством ВОЗ в нашей стране и Министерством образования провели социологическое исследование проблем психического здоровья и суицидального поведения подростков и молодежи.

В опросе, который проводил Институт бизнеса Белорусского государственного университета в 2018–2019 годах, приняли участие 3 600 человек в возрасте от 14 до19 лет (46% юноши и 54% девушки) из 156 учреждений образования республики.

Оказалось, что на момент сбора информации признаки депрессивной симптоматики разной степени выраженности имели 18,2% молодых людей. На развитие данного состояния повлияли такие факты, как ситуационная тревожность, употребление наркотиков, напряженные отношения с родителями и, особенно, с отцом, отсутствие жизненных целей.

У девушек шансы развития депрессивной симптоматики в 1,6 раза выше, чем у парней.

– Респондентам также задавался вопрос: были ли у них мысли о самоубийстве. В итоге 26,1% опрошенных подростков и молодых людей ответили, что думали об этом, а у 8,1% из них эти мысли повторялись неоднократно, – рассказала старший координатор по вопросам развития подростков и молодежи ЮНИСЕФ в Беларуси Виктория Лозюк.

Специалист также отметила, что основными причинами суицидальных настроений у подростков являются чувство одиночества (49,2%), конфликты с родителями (43,4%), отсутствие смысла жизни (36,3%), несчастная любовь (29,9%), неприятности с учебой (26,36%), конфликты со сверстниками (18,9%), потеря близкого человека (17,03%).

– Сегодня вопрос психологического здоровья подрастающего поколения актуален практически для всех стран мира. К сожалению, во многих из них обращение за помощью к психотерапевтам или другим профильным специалистам часто является табу, – подчеркнул представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

По его словам, на данный момент ЮНИСЕФ в Беларуси работает над тем, чтобы изменить сложившуюся ситуацию и адресовать решение проблем, связанных с психическим здоровьем подростков и молодежи, с центрального на местный уровень – школам и родителям.

– Первоочередной причиной суицидальных мыслей у детей и подростков является чувство одиночества. Поэтому мы обращаем внимание на ответственное родительство, роль родителей (законных представителей) в обеспечении благополучия детей, – сказал Рашед Мустафа Сарвар.

В свою очередь главный внештатный детский психиатр Министерства здравоохранения – заместитель главного врача городского клинического детского психиатрического диспансера Ольга Литвинова отметила, что в нашей стране специалисты службы охраны психического здоровья предпринимают ряд мер по своевременной диагностике, оказанию помощи, первичной и вторичной профилактике суицидального поведения у детей и подростков.

Так, с 1998 года в Минске работает «телефон доверия» для детей и подростков. С 1 декабря 2017 года запущена общенациональная Детская телефонная линия 8-801-100-16-11 (работает круглосуточно). В апреле 2019 года в Беларуси открылся Республиканский центр психологической помощи, который координирует работу педагогов-психологов, оказывает консультативную и методическую поддержку специалистам, родителям и их детям в кризисных состояниях.

Вместе с тем исследование показало, что 46% опрошенных подростков не имеют представления, где можно получить услуги по охране психического здоровья и к кому обращаться за помощью. Еще 44% молодых людей ничего не знают о признаках кризисных состояний, 46% – о формах и методах повышения устойчивости к факторам риска и кризисным состояниям, 41,1% – о существующих и доступных услугах, 40,2% – о формах и методах получения поддержки от специалистов.

– Чтобы поменять ситуацию, нужно воспитывать профессиональные кадры и внедрять эффективные программы профилактики, – считают опрошенные эксперты и родители.

На сегодняшний день в республике, действительно, мало подготовленных специалистов. Особенно остро этот вопрос стоит в небольших городах и сельской местности. Также нет эффективных программ обучения и повышения квалификации по вопросам психического здоровья, а в обществе очень высок уровень стигмы, связанной с психическими заболеваниями.

– Подростки обращаются к алкоголю и курению из-за скуки, ведь им нечем заняться после школы, – считает волонтера Центра «Доверие» Александра Туровская. – Конечно, те ребята, которым родители с детства прививали привычки ходить на кружки, продолжают это делать, но как быть тем, чьи родители постоянно заняты? У детей множество страхов – они боятся идти к школьным психологам, боятся огласки. Те, кто все же обращается за помощью, придумывают себе вымышленные имена.

Стоит отметить, что исследование в таких масштабах проводилось в Беларуси впервые. Его уникальность заключается в использовании психологических тестов, которые были включены в анкетный опрос подростков. Все полученные результаты будут приняты во внимание при разработке комплекса мер по профилактике суицидального поведения населения, стратегии и дорожной карты по вопросам укрепления психического здоровья подростков и молодежи в Беларуси.