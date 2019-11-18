Источник материала: Новости Волковыска

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в темное время суток с 19 по 24 ноября Госавтоинспекция проведет масштабную информационную кампанию «Время стать заметным!» по пропаганде использования световозвращающей продукции для повышения безопасности всех участников дорожного движения.

Акция призвана обратить внимание населения на основные риски и угрозы безопасности с учетом сезонного фактора и в связи с сокращением длительности светового дня.

Во время мероприятий сотрудники ГАИ уделят особое внимание разъяснению важности и эффективности применения световозвращающей продукции для повышения видимости транспортных средств и людей на темной дороге. Расскажут о способах обозначения участников дорожного движения: использовании световозвращающей контурной маркировки для грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, автобусов, в том числе школьных; применении световозвращающих жилетов и фликеров для велосипедистов, пешеходов и возчиков; использовании световозвращающих наклеек на велосипеды, гужевые повозки и другие средства передвижения.

Кроме того, будут проведены контрольные проверки работы наружного освещения на улично-дорожной сети, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными организациями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в осенне-зимний период, в том числе по оперативному устранению выявленных недостатков.

В январе-октябре 2019 г. на территории республики совершено 2 750 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2 939 получили травмы. При этом в темное время суток произошло 870 ДТП, в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 – ранения.