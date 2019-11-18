Источник материала: Новости Волковыска

В предстоящие выходные возьмет старт чемпионат Гродненской области по мини-футболу, в котором примут участие одиннадцать команд.

На данном этапе каждая команда сыграет с соперниками по два рада - дома и на выезде.

По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф, где по стандартной схеме (высшая и первая лига) продолжат борьбу за чемпионство.

До последнего у болельщиков красносельского «Цементника» теплилась надежда, что найдутся деньги на участие команды, ан нет. Тем не менее, есть за кого болеть – традицонно, это волковысский «Беллакт» и нашпигованная волковысскими футболистами зельвенская «Энергия», спустя три года вернувшаяся в футзал.

Команды разделены на две группы, которые условно можно назвать «Север» и «Юг»:

Группа «А» Группа «Б»

1. МФК «Метеор» (Вороново) 1. МФК «Мосты» (Мосты)

2. МФК «Новогрудок» (Новогрудок) 2. МФК «Форсаж» (Слоним)

3. МФК «Островец» (Островец) 3. ФСК «Гродненский»

4. ФСК «Ошмяны» (Ошмяны) 4. МФК «Энергия» (Зельва)

5. МФК «Медведи» (Сморгонь) 5. МФК «Беллакт» (Волковыск)

6. МФК «Элетросети» (Лида)

24 ноября «Беллакт» на домашней площадке средней школы № 7 Волковыска в матче первого тура примет зельвенскую «Энергию». Начало игры в 12 часов.

Календарь игр: