В предстоящие выходные возьмет старт чемпионат Гродненской области по мини-футболу, в котором примут участие одиннадцать команд.
На данном этапе каждая команда сыграет с соперниками по два рада - дома и на выезде.
По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф, где по стандартной схеме (высшая и первая лига) продолжат борьбу за чемпионство.
До последнего у болельщиков красносельского «Цементника» теплилась надежда, что найдутся деньги на участие команды, ан нет. Тем не менее, есть за кого болеть – традицонно, это волковысский «Беллакт» и нашпигованная волковысскими футболистами зельвенская «Энергия», спустя три года вернувшаяся в футзал.
Команды разделены на две группы, которые условно можно назвать «Север» и «Юг»:
Группа «А» Группа «Б»
1. МФК «Метеор» (Вороново) 1. МФК «Мосты» (Мосты)
2. МФК «Новогрудок» (Новогрудок) 2. МФК «Форсаж» (Слоним)
3. МФК «Островец» (Островец) 3. ФСК «Гродненский»
4. ФСК «Ошмяны» (Ошмяны) 4. МФК «Энергия» (Зельва)
5. МФК «Медведи» (Сморгонь) 5. МФК «Беллакт» (Волковыск)
6. МФК «Элетросети» (Лида)
24 ноября «Беллакт» на домашней площадке средней школы № 7 Волковыска в матче первого тура примет зельвенскую «Энергию». Начало игры в 12 часов.
Календарь игр:
|
ДАТА
|
ГРУППА
|
ХОЗЯЕВА
|
ГОСТИ
|
1 ТУР
|
24.11.2019
|
Б
|
ФСК «ГРОДНЕНСКИЙ»
|
МФК «МОСТЫ»
|
24.11.2019
|
Б
|
МФК «БЕЛЛАКТ»
|
МФК «ЭНЕРГИЯ»
|
МФК «ФОРСАЖ»
|
пропускает
|
2 ТУР
|
01.12.2019
|
Б
|
МФК «МОСТЫ»
|
МФК «ФОРСАЖ»
|
01.12.2019
|
Б
|
МФК «ЭНЕРГИЯ»
|
ФСК «ГРОДНЕНСКИЙ»
|
МФК «БЕЛЛАКТ»
|
пропускает
|
3 ТУР
|
07.12.2019
|
Б
|
МФК «ФОРСАЖ»
|
МФК «ЭНЕРГИЯ»
|
08.12.2019
|
Б
|
ФСК «ГРОДНЕНСКИЙ»
|
МФК «БЕЛЛАКТ»
|
МФК «МОСТЫ»
|
пропускает
|
4 ТУР
|
14.12.2019
|
Б
|
МФК «ЭНЕРГИЯ»
|
МФК «МОСТЫ»
|
15.12.2019
|
Б
|
МФК «БЕЛЛАКТ»
|
МФК «ФОРСАЖ»
|
ФСК «ГРОДНЕНСКИЙ»
|
пропускает
|
5 ТУР
|
22.12.2019
|
Б
|
МФК «МОСТЫ»
|
МФК «БЕЛЛАКТ»
|
22.12.2019
|
Б
|
МФК «ФОРСАЖ»
|
ФСК «ГРОДНЕНСКИЙ»
|
МФК «ЭНЕРГИЯ»
|
пропускает
|
6 ТУР
|
29.12.2019
|
Б
|
МФК «МОСТЫ»
|
ФСК «ГРОДНЕНСКИЙ»
|
29.12.2019
|
Б
|
МФК «ЭНЕРГИЯ»
|
МФК «БЕЛЛАКТ»
|
МФК «ФОРСАЖ»
|
пропускает
|
7 ТУР
|
12.01.2020
|
Б
|
МФК «ФОРСАЖ»
|
МФК «МОСТЫ»
|
12.01.2020
|
Б
|
ФСК «ГРОДНЕНСКИЙ»
|
МФК «ЭНЕРГИЯ»
|
МФК «БЕЛЛАКТ»
|
пропускает
|
8 ТУР
|
19.01.2020
|
Б
|
МФК «ЭНЕРГИЯ»
|
МФК «ФОРСАЖ»
|
19.01.2020
|
Б
|
МФК «БЕЛЛАКТ»
|
ФСК «ГРОДНЕНСКИЙ»
|
МФК «МОСТЫ»
|
пропускает
|
9 ТУР
|
25.01.2020
|
Б
|
МФК «МОСТЫ»
|
МФК «ЭНЕРГИЯ»
|
25.01.2020
|
Б
|
МФК «ФОРСАЖ»
|
МФК «БЕЛЛАКТ»
|
ФСК «ГРОДНЕНСКИЙ»
|
пропускает
|
РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ
|
01-02.02.2020
|
10 ТУР
|
09.02.2020
|
Б
|
МФК «БЕЛЛАКТ»
|
МФК «МОСТЫ»
|
09.02.2020
|
Б
|
ФСК «ГРОДНЕНСКИЙ»
|
МФК «ФОРСАЖ»
|
МФК «ЭНЕРГИЯ»
|
пропускает