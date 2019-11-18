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Госавтоинспекция предупреждает: «Время стать заметным!»

19.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Госавтоинспекция предупреждает: «Время стать заметным!»

С 19 по 24 ноября на территории Шарковщинского района, а также на территории всей республики пройдёт масштабная информационная кампания «Время стать заметным», целью которой является пропаганда использования светоотражающей продукции для повышения безопасности всех участников дорожного движения.

В рамках проводимой кампании представители правоохранительных органов будут следить за соблюдением правил перехода проезжей части, пресекать нарушения данных правил, в том числе и в части использования световозвращающих элементов. Также будут проведены профилактические беседы, тематические выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования.

В январе-октябре 2019 года на территории страны совершено 2750 происшествий с пострадавшими, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы различной степени тяжести. В темное время суток произошло 870 ДТП, в которых 202 человека получили смертельные травмы, 833 – ранения.

Дорожная безопасность неизменно остается актуальной темой. В осенне-зимнее межсезонье особым поводом для беспокойства становятся пешеходы, велосипедисты и возчики гужевого транспорта и их безопасность на дороге в темное время суток.
Пренебрежение простыми мерами безопасности со стороны самых уязвимых участников движения приводит к крайне тяжелым последствиям. Именно поэтому каждый из нас не только должен осознавать все опасности, которые таит в себе дорога, но и соблюдать правила и сам заботиться о своей безопасности. Однако в действительности зачастую происходит по-другому.
В темное время суток или в условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом происходят в 3 раза чаще, чем в дневное время. Основная причина – это плохая видимость объекта. Ведь при движении в темноте в поле зрения водителя та часть дороги, которая освещена фарами автомобиля. При этом восприятие световых контрастов становится хуже. Уже в ранних сумерках отчетливо видимые днем предметы блекнут, а после захода солнца становятся едва различимыми. А если к этому добавляется туман, моросящий дождь, что осенью не редкость, то невыразительная фигура человека полностью сливается с темнотой.
Использование световозвращающих элементов в темное время суток либо в условиях осенней непогоды является одним из действенных способов обезопасить себя на дороге. Однако их применение является лишь одним из необходимых условий повышения безопасности. Важным дополнением к этому должно быть четкое соблюдение дорожного закона.
Применение световозвращателей в темное время суток является обязательным требованием и распространяется на всех.
Пешеходу:
Важно не только иметь светоотражатели, но и правильно их разместить. Фликер должен находиться спереди. Если это нарукавная повязка – надевайте её на правую руку. Наилучшим вариантом является наличие двух повязок на обоих рукавах. Обозначенный таким образом пешеход даёт возможность водителю своевременно его заметить и избежать наезда.
Позаботиться о своей безопасности необходимо и велосипедистам. Передвигаться они должны по велосипедной или пешеходной дорожке, тротуару либо обочине в попутном направлении движения транспорта. Разрешается им также ехать по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.
Для безопасного участия в движении велосипед должен иметь исправную тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал; быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди – световозвращателем белого цвета, сзади – световозвращателем красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателями оранжевого цвета.
При движении по дороге в темное время суток и при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет. Велосипедисту обязательно необходимо использовать световозвращатели и жилеты со световозвращающими вставками!
Подвергая ДТП тщательному анализу, приходишь к однозначному выводу, что многих дорожных трагедий участники движения могли и должны были избежать. Как правило, люди расплачиваются за свою беспечность, самоуверенность, нежелание выполнять правила. Зачастую сознанием значительного количества наших сограждан руководит стойкое убеждение, что беда может случиться с кем угодно, только не со мной. Они не хотят воспринимать горькие ошибки других. Предпочитают учиться на своих. Цена этому – жизнь и здоровье.

И. ВОРОНА, старший инспектор ОГАИ Шарковщинского РОВД.

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