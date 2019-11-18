В Беларуси сегодня заработал Apple Pay: как можно будет расплачиваться айфоном и часами

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 19 ноября заработал платежный сервис Apple Pay. Его совместно с БПС-Сбербанком запустила компания Visa . В скором времени к сервису подключатся и другие банки. Белорусы смогут через Apple Pay бесконтактно расплачиваться за товары и услуги с помощью своего iPhone, iPad, Apple Watch или Mac. Это будет уже четвертый сервис бесконтактных платежей в Беларуси после Prior Pay, Samsung Pay и Garmin Pay. FINANCE.TUT.BY собрал самые популярные вопросы и ответы о работе Apple Pay.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где можно расплатиться через Apple Pay? — Совершить платеж за товары и услуги через Apple Pay можно везде, где принимаются бесконтактные платежи. Это могут быть как магазины и рестораны, так торговые автоматы и городской общественный транспорт — наземный и метро . Оплачивать товары и услуги можно как в Беларуси, так и за границей. Места, где принимают бесконтактные платежи, обозначены специальными значками — или Pay. Через Apple Pay можно также оплачивать покупки на некоторых веб-сайтах, в том числе в интернет-магазинах.

Как подключиться к Apple Pay? — Для начала нужно завести карту одного из банков, которые работают с Apple Pay. Затем надо открыть приложение Wallet, добавить банковскую карточку с помощью камеры iPhone или ввести вручную ее данные. Нужно проверить введенные данные и ввести код безопасности карты из трех цифр на обратной стороне карты. Сервис предложит ознакомиться с пользовательским соглашением, а также ввести код подтверждения, который приходит по смс.

Некоторые банки предоставляют возможность зарегистрировать карту через свое мобильное приложение. Карта станет активна в Apple Pay после проверки банком.

Как совершить платеж? — Для оплаты покупок через iPhone или iPad можно не выводить устройство из режима сна или открывать приложение. Авторизация оплаты происходит после идентификации владельца устройства — с помощью Face ID, Touch ID или код-пароля на устройстве. То есть для оплаты достаточно поднести устройство к платежному терминалу. После этого на экране появится надпись «Готово». Это означает, что платеж будет совершен. Чтобы расплатиться за покупки через Apple Watch, нужно дважды нажать боковую кнопку устройства, после чего поднести его к платежному терминалу.

Будут ли работать с сервисом другие банки? — Подключиться к Apple Pay намерены и другие банки, но их точный список пока не обнародован.

Какие карты можно подключить к Apple Pay и есть ли лимиты по сумме платежа? — В Apple Pay можно подключить любые карты — как кредитные, так и дебетовые, которые поддерживают бесконтактную оплату. Для совершения оплаты карта должна быть активна. В Wallet можно добавить несколько банковских карт. Лимиты по сумме платежа могут устанавливаться банком по выпущенной карте, которая привязана к Apple Pay. В некоторых странах при оплате покупок через Apple Pay могут попросить ввести PIN-код (или подписать чек), если сумма превышает определенный лимит. На этот момент нужно обратить внимание тем, кто часто путешествует.

Взимают ли комиссию за пользование сервисом? — Нет, для пользователей никакие комиссии не предусмотрены. То есть сам сервис Apple Pay предоставляется бесплатно. При оплате товаров и услуг также не взимаются дополнительные платежи. Но нужно учитывать, что банк может взимать комиссию за выпуск и обслуживание карты.

Нужно ли подключение к Интернету при покупках через Apple Pay? — Нет, для оплаты через Apple Pay подключение к Интернету не нужно. Устройство, через которое совершается платеж, подключается к платежному терминалу по бесконтактной технологии NFC. По такому же принципу работает и Samsung Pay — достаточно поднести девайс к терминалу, чтобы провести платеж.

Какие устройства поддерживают Apple Pay? — Сервис Apple Pay доступен на устройствах: iPhone XS, iPhone XR, iPhone X;

iPhone 8 и iPhone8 Plus;

iPhone 7 и iPhone 7 Plus;

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus;

iPhone SE;

iPad Pro 9,7 и iPad Pro 12,9, iPad Air 2;

iPad mini 3, iPad mini 4;

все модели Watch;

Apple Pay.

Безопасно ли рассчитываться айфоном? — Данные карты — как при ее добавлении в Wallet, так и при последующих оплатах — не сохраняются на сервисах Apple и самом устройстве, с которого совершается платеж. То есть у Apple Pay нет доступа к карте или счету. Номер карты также не передается продавцу. Чтобы обеспечить сохранность данных в Apple Pay, специалисты рекомендуют установить пароль на устройстве, а также дополнительно настроить вход по Touch ID. На часах Apple Watch нужно включить функцию по определению положения запястья. Нужно соблюдать несколько простых правил, чтобы свести к минимуму вероятность непредвиденных ситуаций при оплате через Apple Pay. Одно из них — не допускать того, чтобы кто-то посторонний регистрировал отпечатки пальцев или разблокировку по лицу в привязке к вашему устройству, к которому подключен Apple Pay.

А как вернуть деньги за товар или услугу? — Для возврата денег за товар или услуги, за которые расплатились через Apple Pay, продавцу нужно знать последние 4 цифры номера на карте в кошельке Wallet или номера физической карты. Важное условие — нужно сообщить данные именно той карты, с которой проводился платеж. Возврат денег может занять до нескольких дней. Это зависит от правил возврата в конкретном магазине.

Что делать, если потеряли iPhone? — Система безопасности Visa заменяет данные банковской карты, которая привязана к Apple Pay, на токен — уникальный набор цифр. Если токен по какой-то причине был удален, то можно создать новый. Если телефон украли или он потерялся, можно дистанционно удалить токен. При утере устройства, через которое проводили платежи в Apple Pay, нужно сообщить об этом в банк по телефонам круглосуточной службы поддержки, которые указаны на карте. Можно также самостоятельно аннулировать или приостановить возможность оплаты через Apple Pay. Сделать это можно через приложение «Найти iPhone» или на icloud.com/find.

Куда обращаться, если возникли проблемы при оплате? При возникновении проблем с оплатой через Apple Pay нужно обращаться в банк-эмитент, который выпустил карточку.

За какие товары и услуги белорусы чаще всего расплачиваются бесконтактно? Эксперты отмечают, что в Беларуси заметно растет число безналичных платежей, один из трендов — увеличение бесконтактных операций. В январе-сентябре в нашей стране зафиксировали рекордный рост бесконтактных платежей — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. «Этому способствуют такие новые сервисы, как Samsung Pay и Garmin Pay», — уточняют в Банковском процессинговом центре. По данным компании Visa, больше 70% активных карт в Беларуси — бесконтактные.

По статистике, активнее всего белорусы проводят бесконтактные платежи в магазинах за продукты (57% от всех бесконтактных операций) и в ресторанах (около 10%).

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Visa — мировой лидер в области цифровых платежей и двигатель развития бесконтактных оплат в Беларуси. Совместно с партнерами компанией Visa были запущены бесконтактные технологии Visa, платежные сервисы Samsung Pay, Garmin Pay и Apple Pay.