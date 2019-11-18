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Старший сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК

19.11.2019 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В штаб-квартире НОК Беларуси проходит Олимпийское собрание с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает сайт комитета.


Фото: НОК Беларуси

Одним из важных вопросов повестки дня стали выборы в руководящие органы Национального олимпийского комитета. Первым вице-президентом НОК избран Виктор Лукашенко (на общественных началах он исполнял эти обязанности еще с апреля), вице-президентом — Дмитрий Довгаленок.

Произошли изменения и в составе членов исполкома НОК. Новыми членами исполкома избраны Татьяна Дроздровская, Александр Петкевич, Сергей Репкин и Артем Цуран.

Целью собрания является обсуждение итогов выступления белорусских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях и подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«Спорт — одна из важнейших составляющих в социально-политическом устройстве современного мира, и каждый сегодня в Беларуси, не только мы с вами, понимает это. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну, открывают новых героев. Отражают, в конце концов, уровень развития общества, науки, медицины, экономики и государства в целом», — сказал глава государства, открывая олимпийское собрание.

По его словам, именно поэтому важнейшие вопросы развития этой сферы рассматриваются на высоком уровне.

Также Александр Лукашенко вручил почетные знаки Национального олимпийского комитета «За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь» Екатерине Карстен и Александре Герасимене. Отмечается, что спортсменки удостоены наград за «высокие спортивные достижения, а также за большие заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, популяризации спорта и здорового образа жизни».

 
 
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