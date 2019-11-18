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Старший сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК
Источник материала: Tut.by
В штаб-квартире НОК Беларуси проходит Олимпийское собрание с участием президента Беларуси Александра Лукашенко,
Одним из важных вопросов повестки дня стали выборы в руководящие органы Национального олимпийского комитета. Первым вице-президентом НОК избран Виктор Лукашенко (на общественных началах он исполнял эти обязанности еще с апреля), вице-президентом — Дмитрий Довгаленок.
Произошли изменения и в составе членов исполкома НОК. Новыми членами исполкома избраны Татьяна Дроздровская, Александр Петкевич, Сергей Репкин и Артем Цуран.
Целью собрания является обсуждение итогов выступления белорусских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях и подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.
«Спорт — одна из важнейших составляющих в социально-политическом устройстве современного мира, и каждый сегодня в Беларуси, не только мы с вами, понимает это. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну, открывают новых героев. Отражают, в конце концов, уровень развития общества, науки, медицины, экономики и государства в целом», —
По его словам, именно поэтому важнейшие вопросы развития этой сферы рассматриваются на высоком уровне.
Также Александр Лукашенко вручил почетные знаки Национального олимпийского комитета «За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь» Екатерине Карстен и Александре Герасимене. Отмечается, что спортсменки удостоены наград за «высокие спортивные достижения, а также за большие заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, популяризации спорта и здорового образа жизни».
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Ранее он был на этой должности на общественных началах.
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