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В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов

19.11.2019 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве 19 ноября нелетная погода. В аэропортах российской столицы задержали и отменили десятки рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов

Причина – облачность, туман и густая дымка. Речь идет о воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». 30 рейсов задержано и 15 отменено, в том числе в направлении Минска. В нашем Национальном аэропорту с опозданием практически на два часа ждут самолет «Белавиа».

В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости России. В Москве 19 ноября нелетная погода. В аэропортах российской столицы задержали и отменили десятки рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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