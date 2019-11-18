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В Рогачёвском районе трое мужчин пытались украсть двух коров

19.11.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Рогачёвском районе правоохранители задержали автомобиль, в котором находились украденные коровы. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, похищение произошло ночью 16 ноября. 29-летний и 36-летний жители Рогачёвского района, а также 46-летний житель Жлобина направились на ферму в деревню Искань Быховского района. 

В Рогачёвском районе трое мужчин пытались украсть двух коровФото: УВД Гомельского облисполкома 

Из коровника мужчины вывели двух молодых животных общей массой 900 кг, погрузили их в специально оборудованный Volkswagen LT и поехали в Рогачёв. 

В 2:30 ночи в деревне Звонец микроавтобус остановили сотрудники милиции, которые как раз отрабатывали Журавичский и Звонецкий сельсоветы на предмет профилактики краж из сельхозпредприятий. 

Обнаруженные в машине животные были возвращены хозяйству. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц». 

В Рогачёвском районе трое мужчин пытались украсть двух коровФото: УВД Гомельского облисполкома 

Осенью 2019 года в Минске парень хотел купить у женщины её собаку, но хозяйка питомца отказалась. 

Молодой человек схватил животное и убежал – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Рогачёвском районе правоохранители задержали автомобиль, в котором находились украденные коровы.  Как сообщает УВД Гомельского облисполкома,...
 
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