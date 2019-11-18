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В Рогачёвском районе трое мужчин пытались украсть двух коров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Рогачёвском районе правоохранители задержали автомобиль, в котором находились украденные коровы.
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Фото: УВД Гомельского облисполкома
Из коровника мужчины вывели двух молодых животных общей массой 900 кг, погрузили их в специально оборудованный Volkswagen LT и поехали в Рогачёв.
В 2:30 ночи в деревне Звонец микроавтобус остановили сотрудники милиции, которые как раз отрабатывали Журавичский и Звонецкий сельсоветы на предмет профилактики краж из сельхозпредприятий.
Обнаруженные в машине животные были возвращены хозяйству. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц».
Фото: УВД Гомельского облисполкома
Осенью 2019 года в Минске парень хотел купить у женщины её собаку, но хозяйка питомца отказалась.
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Новости Беларуси. В Рогачёвском районе правоохранители задержали автомобиль, в котором находились украденные коровы. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома,...
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