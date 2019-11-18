Forbes составил рейтинг лучших работодателей России

Источник материала: Ежедневник





Forbes впервые составил и опубликовал рейтинг лучших работодателей страны. В список вошло 50 компаний, которые предлагают для своих сотрудников лучшие условия труда.

Рейтинг составлен на основе девяти различных метрик, характеризующих условия труда в российских компаниях.

Рейтинг возглавила компания Владимира Потанина «Норникель» с итоговым баллом 60,92. Как отмечает Forbes, сотрудники компании получают широкий соцпакет и высокие зарплаты. Правда, высокие зарплаты платятся больше из-за «суровых условий труда», поскольку основные производственные площадки «Норникеля» расположены за полярным кругом.

Второе место заняла золотодобывающая компания «Полюс», которая принадлежит семье Сулеймана Керимова. Компания набрала 60,81 балла за счет высоких зарплат и самых лучших соцпакетов.

Третье место в рейтинге досталось Газпромбанку, который получил 60,45 балла. Банк оказался лидером по размеру средней заработной платы.

На четвертой позиции оказался Яндекс с 58,15 баллами. Здесь лучшими оказались бытовые условия для сотрудников, а также лучший компенсационный пакет.

Пятерку лидеров замыкает горнодобывающая компания Polymetal International с 55,71 баллами за счет высоких зарплат.

В десятку лучших работодателей вошли также банк ВТБ, алмазодобывающая компания АЛРОСА, Сбербанк, «Газпром» и НОВАТЭК.