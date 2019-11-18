В США закрыли такси-сервис Gett, который разработали в Минске

Источник материала: Tut.by

Такси-сервис Gett закрыл свой бизнес в Нью-Йорке — райдшеринговый стартап Juno, который приобрел в 2017 году. Решение вступает в силу сегодня. Дев-центр Juno находится в Минске. Об этом сообщает dev.by .

Одновременно Gett заявил о стратегическом партнерстве с Lyft: с 2020 года корпоративные клиенты сервиса (более 15 тысяч компаний, треть из списка Fortune 500, подчёркивают в компании) смогут пользоваться услугами Lyft через приложение Gett.

СЕО Gett Дейв Вайсер считает , что это поможет построить прибыльную компанию с фокусом на корпоративных перевозках — рынок объемом 1 трлн долларов в год.

Водители сервиса получат выплаты за завершенные поездки, пассажиров Juno приглашают использовать Lyft.

Игорь Магазиник, сооснователь и экс-СТО Juno, сообщил dev.by, что Juno, вероятно, «не очень хорошо» вписывался в b2b-стратегию Gett:

— Я сейчас не в курсе внутренней кухни Gett, поэтому не знаю всех причин принятия этого решения. Насколько мне известно, Gett сейчас пытается сосредоточиться на бизнес-поездках, и Juno не очень хорошо вписывается в эту стратегию.

Gett — израильская компания, которая предоставляет сервис такси в Израиле, России, Великобритании и США. Основана в 2010 году. С тех пор более 15 тысяч других корпораций присоединились к сервису Gett. Компания привлекла более 800 млн долларов венчурного финансирования, в том числе более 300 млн долларов от Volkswagen. Последняя оценка компании — 1,5 млрд долларов. По словам Дейва Вайсера, в декабре 2019 года компания рассчитывает получить операционную прибыль.

Создатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко запустили Juno с разработкой в Минске в 2015 году. Фишкой такси-стартапа были опционы для водителей. В апреле 2017 года сервис купила Gett за 200 млн долларов , программу водительских опционов аннулировали . В 2018—2019 году о намерении Gett продать Juno и покинуть американский рынок написал Bloomberg, Quartz, Crain’s New York Business. Источники объясняли это намерение растущими расходами Juno, другие, напротив, говорили о прибыльности. СЕО Gett Дев Вайсер слухи о продаже отрицал .