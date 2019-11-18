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В США закрыли такси-сервис Gett, который разработали в Минске
Источник материала: Tut.by
Такси-сервис Gett
Одновременно Gett заявил о стратегическом партнерстве с Lyft: с 2020 года корпоративные клиенты сервиса (более 15 тысяч компаний, треть из списка Fortune 500, подчёркивают в компании) смогут пользоваться услугами Lyft через приложение Gett.
СЕО Gett Дейв Вайсер
Водители сервиса получат выплаты за завершенные поездки, пассажиров Juno приглашают использовать Lyft.
Игорь Магазиник, сооснователь и экс-СТО Juno, сообщил dev.by, что Juno, вероятно, «не очень хорошо» вписывался в b2b-стратегию Gett:
— Я сейчас не в курсе внутренней кухни Gett, поэтому не знаю всех причин принятия этого решения. Насколько мне известно, Gett сейчас пытается сосредоточиться на бизнес-поездках, и Juno не очень хорошо вписывается в эту стратегию.
Gett — израильская компания, которая предоставляет сервис такси в Израиле, России, Великобритании и США. Основана в 2010 году. С тех пор более 15 тысяч других корпораций присоединились к сервису Gett. Компания привлекла более 800 млн долларов венчурного финансирования, в том числе более 300 млн долларов от Volkswagen.
Создатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко запустили Juno с разработкой в Минске в 2015 году. Фишкой такси-стартапа были опционы для водителей. В апреле 2017 года сервис купила Gett
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Создатели Viber Игорь Магазиник и Тальмон Марко запустили Juno с разработкой в Минске в 2015 году. В апреле 2017 года сервис купила Gett.
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