Соблюдаете ли вы гигиену в туалете? Пройдите тест, чтобы узнать

Источник материала: Tut.by

19 ноября отмечают Всемирный день туалета. Вместо того, чтобы хихикать по этому поводу, пройдите лучше немного неловкий, но все-таки важный тест: а правильно ли вы ведете себя в уборной?



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