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Автобусы и маршрутки в аэропорт будут ездить по новому расписанию

19.11.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Расписание движения автобусов и маршруток в Национальный аэропорт изменится с 1 декабря. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Речь идет об автобусе № 300Э и маршрутках 1400-ТК, 1430-ТК, которые обслуживают Национальный аэропорт «Минск». С 1 декабря их расписание несколько изменится — это связано с сезонным снижением пассажиропотока. Новые графики будут действовать по 31 марта 2020 года.

Вот во сколько будет отправляться общественный транспорт.

От автовокзала «Центральный»

  • по маршруту № 300Э: 0.40, 2.15, 3.50, 4.50, 6.05, 6.45, 7.45, 8.25, 9.05, 10.05, 10.45, 11.25, 12.05, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.40, 19.20, 20.00, 20.45, 21.50, 22.40.
  • по маршруту № 1400-ТК: 5.45, 6.25, 8.05, 8.45, 9.25, 9.55, 10.25, 11.05, 11.45, 12.25, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.10, 16.40, 17.20, 18.00, 19.00, 19.40, 20.25, 22.15, 23.25.
  • по маршруту 1430-ТК: 7.25, 9.40,12.45, 15.55, 18.20.

Из Национального аэропорта «Минск»

  • по маршруту № 300Э: 0.05, 1.45, 3.15, 4.50, 6.25, 7.20, 8.00, 8.45, 9.00, 9.40, 10.20, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 19.00, 20.00, 20.40, 21.20, 22.05, 23.00.
  • по маршруту № 1400-ТК: 0.30, 7.00, 7.40, 9.20, 10.00, 10.40, 11.10, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 15.20, 16.00, 16.40, 17.25, 18.00, 18.40, 19.20, 20.20, 21.00, 21.40, 22.30, 23.30.
  • по маршруту 1430-ТК: 8.40, 10.55, 14.10, 17.10, 19.40.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 декабря расписание маршрутов несколько изменится - это связано с сезонным снижением пассажиропотока. Новые графики будут действовать по 31 марта 2020 года.
 
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