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В Беларуси запустили Apple Pay. Мы протестировали, как работает платежный сервис
Источник материала: Tut.by
19 ноября в Беларуси наконец-то заработал Apple Pay — сервис, позволяющий расплачиваться в магазинах гаджетами Apple, к которым привязана банковская карта. Слухи о скором запуске ходили последние пару месяцев вместе с предполагаемым списком банков, которые подключатся к системе. Но пока воспользоваться Apple Pay могут только клиенты БПС-Сбербанка. FINANCE.TUT.BY одним из первых проверил, как это работает.
Как мы платили телефоном, и никто этому не удивился
Мы добавили карту в приложение Wallet, после чего отправились в магазин проверить, сработают ли современные технологии. Мы протестировали и разные модели телефонов, и разные карты. Чтобы расплатиться, нужно снова открыть приложение Wallet. К нему есть быстрый доступ: на телефоне это двойное нажатие на кнопку блокировки экрана или на боковую кнопку, на часах — двойное нажатие на длинную кнопку снизу.
Приложение сразу просит пройти Touch ID или Face ID — то есть аутентификацию по отпечатку пальца или биометрии лица, сохраненным в телефоне. Это, по сути, аналог пин-кода. Без этого деньги с карты не спишутся, а на терминале вводить ничего уже не придется. А если, например, у вас украдут телефон, то доступа к вашим деньгам у мошенника все равно не будет (правда, в банке в такой ситуации посоветовали все-таки на всякий случай заблокировать карты).
Теперь остается выбрать нужную карточку и поднести телефон к платежному терминалу — все, деньги ушли. Уведомлений об операции приходит сразу два: и от банка, и от Apple Pay.
Продавцов в киоске «БелДрук» и в кафетерии, куда мы зашли протестировать Apple Pay, наше желание заплатить телефоном совершенно не удивило.
— У нас так часто платят, — сказала продавец, придвигая терминал. Неудивительно: все-таки в Беларуси уже два года
Преградой можно стать терминал — он должен быть бесконтактным. Но вероятность встретить такой становится все меньше: по последним данным Нацбанка, 71% платежных терминалов в стране поддерживают бесконтактные платежи. Пользоваться Apple Pay можно и за границей (если вы, конечно, находитесь в стране, где он работает). Конверсия платежей с карты в белорусских рублях пройдет по стандартным правилам банка.
А если вы решили вернуть деньги за покупку, процедура будет такой же, как и при оплате: продавец делает отмену на терминале, а вы подносите к нему телефон.
Как привязать карту к Apple Pay? Пошаговая инструкция
В Беларуси Apple Pay работает с любыми картами Visa или Mastercard (кроме Maestro). При этом карточка не обязательно должна быть бесконтактной и вообще существовать физически. Например, мы в рамках эксперимента добавили в Apple Pay виртуальную карту Visa Virtuon и спокойно расплатились ей за кофе в киоске. Если на карточке есть какие-то бонусы (скажем, кэшбек или рассрочка), они будут действовать в том числе и при оплате через Apple Pay. Никаких комиссий за платежи этот сервис тоже не берет.
Привязать карту к устройству можно двумя способами — простым и сложным. Сложный способ — это сохранить карточку прямо в специальном приложении Wallet, которое установлено на всех устройствах Apple. В приложении нужно нажать на плюсик, отсканировать карту или ввести данные вручную (CVC-код с обратной стороны карточки в любом случае придется вводить самому), получить код верификации в смс-сообщении и тоже ввести его в приложении.
Мы решили воспользоваться более простым способом — добавить карту из приложения банка. В этом случае брать ее в руки не понадобится, а весь процесс состоит из трех шагов.
Шаг 1. Зайти в приложение и открыть список карт
Под каждой вашей картой будет висеть плашка «Добавить в Apple Wallet». Находим карту, которую хотим добавить, и жмем туда.
Шаг 2. Проверить данные карты, которую вы добавляете
Прежде чем внести карту в Apple Wallet, нужно будет прочитать и принять пользовательское соглашение. После этого вам еще раз покажут данные карты, которую вы собираетесь добавить (имя и последние четыре цифры номера). Если все правильно, нажимаем «далее».
Шаг 3. Карта добавлена, можно пользоваться
Собственно, это все. Теперь в банковском приложении рядом с картой, добавленной в Wallet, появится значок Apple Pay.
Также эта карта сразу появится в приложении Wallet. На одном устройстве можно добавить 8 карт и прямо перед покупкой выбрать ту, которой вы хотите расплатиться. Установить карту, с которой нужно списывать деньги по умолчанию, тоже можно. При этом одну и ту же карту можно добавить на 9 разных устройствах (например, на телефоне, планшете и часах).
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Пока воспользоваться сервисом могут клиенты только одного банка, но вскоре к нему присоединятся и другие.
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