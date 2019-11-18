В Беларуси запустили Apple Pay. Мы протестировали, как работает платежный сервис

Источник материала: Tut.by

19 ноября в Беларуси наконец-то заработал Apple Pay — сервис, позволяющий расплачиваться в магазинах гаджетами Apple, к которым привязана банковская карта. Слухи о скором запуске ходили последние пару месяцев вместе с предполагаемым списком банков, которые подключатся к системе. Но пока воспользоваться Apple Pay могут только клиенты БПС-Сбербанка. FINANCE.TUT.BY одним из первых проверил, как это работает.



Как мы платили телефоном, и никто этому не удивился

Мы добавили карту в приложение Wallet, после чего отправились в магазин проверить, сработают ли современные технологии. Мы протестировали и разные модели телефонов, и разные карты. Чтобы расплатиться, нужно снова открыть приложение Wallet. К нему есть быстрый доступ: на телефоне это двойное нажатие на кнопку блокировки экрана или на боковую кнопку, на часах — двойное нажатие на длинную кнопку снизу.



Приложение запускается, сразу видна карта, которая установлена по умолчанию.

Приложение сразу просит пройти Touch ID или Face ID — то есть аутентификацию по отпечатку пальца или биометрии лица, сохраненным в телефоне. Это, по сути, аналог пин-кода. Без этого деньги с карты не спишутся, а на терминале вводить ничего уже не придется. А если, например, у вас украдут телефон, то доступа к вашим деньгам у мошенника все равно не будет (правда, в банке в такой ситуации посоветовали все-таки на всякий случай заблокировать карты).



После того как телефон узнал ваш отпечаток пальца, нужно просто поднести телефон к терминалу.

Теперь остается выбрать нужную карточку и поднести телефон к платежному терминалу — все, деньги ушли. Уведомлений об операции приходит сразу два: и от банка, и от Apple Pay.

Продавцов в киоске «БелДрук» и в кафетерии, куда мы зашли протестировать Apple Pay, наше желание заплатить телефоном совершенно не удивило.

— У нас так часто платят, — сказала продавец, придвигая терминал. Неудивительно: все-таки в Беларуси уже два года работает аналогичный сервис Samsung Pay.



Последние транзакции отображаются и в приложении Wallet. Это, кстати, оплата виртуальной картой.

Преградой можно стать терминал — он должен быть бесконтактным. Но вероятность встретить такой становится все меньше: по последним данным Нацбанка, 71% платежных терминалов в стране поддерживают бесконтактные платежи. Пользоваться Apple Pay можно и за границей (если вы, конечно, находитесь в стране, где он работает). Конверсия платежей с карты в белорусских рублях пройдет по стандартным правилам банка.

А если вы решили вернуть деньги за покупку, процедура будет такой же, как и при оплате: продавец делает отмену на терминале, а вы подносите к нему телефон.

Apple Pay поддерживается на следующих устройствах Apple: все модели телефонов с Touch ID или Face ID, кроме iPhone 5S

планшеты iPad Pro, iPad Air, iPad и iPad mini с функцией Touch ID или Face ID

Apple Watch Series 1 и Apple Watch Series 2, а также более поздние модели часов

компьютеры Mac с функцией Touch ID На всех гаджетах должна стоять последняя версия операционной системы. На устройствах с джейлбрейком Apple Pay работать не будет.

Как привязать карту к Apple Pay? Пошаговая инструкция

В Беларуси Apple Pay работает с любыми картами Visa или Mastercard (кроме Maestro). При этом карточка не обязательно должна быть бесконтактной и вообще существовать физически. Например, мы в рамках эксперимента добавили в Apple Pay виртуальную карту Visa Virtuon и спокойно расплатились ей за кофе в киоске. Если на карточке есть какие-то бонусы (скажем, кэшбек или рассрочка), они будут действовать в том числе и при оплате через Apple Pay. Никаких комиссий за платежи этот сервис тоже не берет.

Привязать карту к устройству можно двумя способами — простым и сложным. Сложный способ — это сохранить карточку прямо в специальном приложении Wallet, которое установлено на всех устройствах Apple. В приложении нужно нажать на плюсик, отсканировать карту или ввести данные вручную (CVC-код с обратной стороны карточки в любом случае придется вводить самому), получить код верификации в смс-сообщении и тоже ввести его в приложении.

Мы решили воспользоваться более простым способом — добавить карту из приложения банка. В этом случае брать ее в руки не понадобится, а весь процесс состоит из трех шагов.

Шаг 1. Зайти в приложение и открыть список карт

Под каждой вашей картой будет висеть плашка «Добавить в Apple Wallet». Находим карту, которую хотим добавить, и жмем туда.





Шаг 2. Проверить данные карты, которую вы добавляете

Прежде чем внести карту в Apple Wallet, нужно будет прочитать и принять пользовательское соглашение. После этого вам еще раз покажут данные карты, которую вы собираетесь добавить (имя и последние четыре цифры номера). Если все правильно, нажимаем «далее».





Шаг 3. Карта добавлена, можно пользоваться

Собственно, это все. Теперь в банковском приложении рядом с картой, добавленной в Wallet, появится значок Apple Pay.





Также эта карта сразу появится в приложении Wallet. На одном устройстве можно добавить 8 карт и прямо перед покупкой выбрать ту, которой вы хотите расплатиться. Установить карту, с которой нужно списывать деньги по умолчанию, тоже можно. При этом одну и ту же карту можно добавить на 9 разных устройствах (например, на телефоне, планшете и часах).



