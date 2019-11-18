Виктор Лукашенко стал первым вице-премьером НОК

Кандидатуру Виктора Лукашенко на данный пост одобрили участники Олимпийского собрания 19 ноября, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что помощник президента по нацбезопасности Виктор Лукашенко ранее был исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета.

Он работал на этом посту временно и на общественных началах.

Во вторник также был избран вице-президент НОК, им стал замглавы Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

Напомним, 19 ноября в Минске проходит Олимпийское собрание НОК Беларуси, которым руководит президент страны Александр Лукашенко.