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Виктор Лукашенко стал первым вице-премьером НОК
Источник материала: БДГ
Кандидатуру Виктора Лукашенко на данный пост одобрили участники Олимпийского собрания 19 ноября,
Отмечается, что помощник президента по нацбезопасности Виктор Лукашенко ранее был исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета.
Он работал на этом посту временно и на общественных началах.
Во вторник также был избран вице-президент НОК, им стал замглавы Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.
Напомним, 19 ноября в Минске проходит Олимпийское собрание НОК Беларуси, которым руководит президент страны Александр Лукашенко.
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Кандидатуру Виктора Лукашенко на данный пост одобрили участники Олимпийского собрания 19 ноября, сообщает БЕЛТА.
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