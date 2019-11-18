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Виктор Лукашенко стал первым вице-премьером НОК

19.11.2019 11:20 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кандидатуру Виктора Лукашенко на данный пост одобрили участники Олимпийского собрания 19 ноября, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что помощник президента по нацбезопасности Виктор Лукашенко ранее был исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета.

Он работал на этом посту временно и на общественных началах.

Во вторник также был избран вице-президент НОК, им стал замглавы Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок

Напомним, 19 ноября в Минске проходит Олимпийское собрание НОК Беларуси, которым руководит президент страны Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Кандидатуру Виктора Лукашенко на данный пост одобрили участники Олимпийского собрания 19 ноября, сообщает БЕЛТА.
 
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