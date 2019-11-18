﻿ Сын Лукашенко официально стал первым вице-президентом НОК. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сын Лукашенко официально стал первым вице-президентом НОК

19.11.2019 11:19 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В апреле сын Александра Лукашенко – Виктор – был избран исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК). Сегодня, 19 ноября, его официально утвердили в этой должности. Об этом сообщает «БелТА».

Виктора утвердили в должности во время Олимпийского собрания. Знаете, кто стал его председателем? Александр Лукашенко. «Уважаемые друзья, вы знаете, что Виктор Лукашенко – это не только помощник президента, но еще и сын президента. Поэтому я хочу вам сказать, что конспирологии никакой нет. Если кто-то думает, что что с подачи отца ему большую должность отвалили, то должность у него и так дай бог каждому – помощник по национальной безопасности», – заявил Лукашенко-старший.

До этого сын президента был исполняющим обязанности первого вице-президента. В апреле 2019 года ему временно отдали этот пост, но все еще под присмотром отца. Тогда, весной, сын Лукашенко сменил 46-летнего Андрея Асташевича, который сложил полномочия. До этого Асташевич числился первым вице-президентом НОК с 26 апреля 2017 года. Ходили слухи, что к нему возникли вопросы со стороны правоохранительных органов. 

Во время Олимпийского собрания Александр Лукашенко заявил, что пока не знает, останется ли его сын одновременно на должности первого вице-президента НОК и помощника президента по национальной безопасности.

Будет дополнено.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В апреле сын Александра Лукашенко – Виктор – был избран исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК). Сегодня, 19...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Рогачёвском районе трое мужчин пытались украсть двух коров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика