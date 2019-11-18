Сын Лукашенко официально стал первым вице-президентом НОК

Источник материала: KYKY

В апреле сын Александра Лукашенко – Виктор – был избран исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК). Сегодня, 19 ноября, его официально утвердили в этой должности. Об этом сообщает «БелТА».

Виктора утвердили в должности во время Олимпийского собрания. Знаете, кто стал его председателем? Александр Лукашенко. «Уважаемые друзья, вы знаете, что Виктор Лукашенко – это не только помощник президента, но еще и сын президента. Поэтому я хочу вам сказать, что конспирологии никакой нет. Если кто-то думает, что что с подачи отца ему большую должность отвалили, то должность у него и так дай бог каждому – помощник по национальной безопасности», – заявил Лукашенко-старший.

До этого сын президента был исполняющим обязанности первого вице-президента. В апреле 2019 года ему временно отдали этот пост, но все еще под присмотром отца. Тогда, весной, сын Лукашенко сменил 46-летнего Андрея Асташевича, который сложил полномочия. До этого Асташевич числился первым вице-президентом НОК с 26 апреля 2017 года. Ходили слухи, что к нему возникли вопросы со стороны правоохранительных органов.

Во время Олимпийского собрания Александр Лукашенко заявил, что пока не знает, останется ли его сын одновременно на должности первого вице-президента НОК и помощника президента по национальной безопасности.

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