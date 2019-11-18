В Рогачевском районе задержали машину с украденными коровами

Источник материала: Аргументы и факты

Ночью 16 ноября мужчины приехали на ферму в деревне Искань Быховского района Могилевской области. Там из коровника они вывели двух молодых телок общим весом 900 килограммов и погрузили их в специально оборудованный микроавтобус.

Нарушители направились в сторону Рогачёва.

В 2.30 ночи машину остановили сотрудники милиции. Рейдовая группа правоохранителей отрабатывала Журавичский и Звонецкий сельский советы на предмет профилактики краж из сельхозпредприятий, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.