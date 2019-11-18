В Рогачевском районе задержали машину с украденными коровами

Ночью 16 ноября мужчины приехали на ферму в деревне Искань Быховского района Могилевской области. Там из коровника они вывели двух молодых телок общим весом 900 килограммов и погрузили их в специально оборудованный микроавтобус.
Нарушители направились в сторону Рогачёва.
В 2.30 ночи машину остановили сотрудники милиции. Рейдовая группа правоохранителей отрабатывала Журавичский и Звонецкий сельский советы на предмет профилактики краж из сельхозпредприятий, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
Похищенный крупный рогатый скот вернули хозяйству. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража, совершенная группой лиц). Им грозит до четырех лет.