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В Рогачевском районе задержали машину с украденными коровами

19.11.2019 11:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Рогачевском районе задержали машину с украденными коровами
УВД Гомельского облисполкома

Ночью 16 ноября мужчины приехали на ферму в деревне Искань Быховского района Могилевской области. Там из коровника они вывели двух молодых телок общим весом 900 килограммов и погрузили их в специально оборудованный микроавтобус.

Нарушители направились в сторону Рогачёва.

В 2.30 ночи машину остановили сотрудники милиции. Рейдовая группа правоохранителей отрабатывала Журавичский и Звонецкий сельский советы на предмет профилактики краж из сельхозпредприятий, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Похищенный крупный рогатый скот вернули хозяйству. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража, совершенная группой лиц). Им грозит до четырех лет. 

В Рогачевском районе задержали машину с украденными коровами
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Теги: Гродно
 
 
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Животных похитили двое жителей Рогаческого района и один выходец из Жлобина.
 
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