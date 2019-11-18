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Дотации регионам в Беларуси вырастут на треть

19.11.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проект бюджета рассматривается исходя из базового сценария с ценой нефти в размере 60 долларов за баррель. Областям из бюджета будет выделено 5,1 миллиарда рублей, сказал замминистра финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент Sputnik.

Дотации регионам в Беларуси вырастут на треть

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО

По словам Селиверстова, ВВП Беларуси в будущем году должен вырасти на 101,9%, темпы роста инфляции предусмотрены в размере 105%, а ставка рефинансирования 9,5%.

Интересно,что Нацбанк уже принял решение о снижении базового показателя до 9%,что стало историческим минимумом для белорусской экономики.

Замминистра финансов отметил, что проект бюджета рассматривается исходя из базового сценария, который предусматривает цену на нефть в размере 60 долларов за баррель. При этом в республике будет переработано 18 миллионов тонн сырья.

"На будущий год доходная база рассчитана исходя из нарастания налогового маневра в Российской Федерации, роста цен на газ, поставляемый в нашу страну, снижения цен на объемы экспорта калийных удобрений", - уточнил Юрий Селиверстов.

Бюджет в будущем году не досчитается 1,3 млрд доходов в сравнении с предыдущим годом.

Дотации регионам в Беларуси вырастут на треть

"Сокращаются вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты в результате реализации налогового маневра в России - порядка 537 миллионов рублей, поступления от перетаможки нефти в размере 951 миллион рублей", - пояснил представитель Минфина.

При этом доходы консолидированного бюджета прогнозируются в размере 39,5 миллиарда рублей, что соотносится с суммой доходов в этом году.

Налоговая нагрузка в 2020 году не превысит 24% от ВВП, что соответствует прогнозным показателям социально-экономического развития страны. В номинальном значении доходы бюджета в будущем году по отношению к предыдущему году вырастут приблизительно на 60 миллионов рублей.

Юрий Селиверстов обратил внимание, что в местные бюджеты из республиканского в будущем году будет перечислено 5,1 миллиарда рублей - "это почти на треть больше, чем в текущем году".

"Дотационность областей оценивается на уровне около 24%", - объяснил замминистра.

Бюджет на будущий год планируется с дефицитом в 995,1 миллиона рублей.

 
 
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  Проект бюджета рассматривается исходя из базового сценария с ценой нефти в размере 60 долларов за баррель. Областям из бюджета будет выделено 5,1 миллиарда рублей,...
 
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