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Минфин: привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси
19.11.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси. Об этом сегодня заявил в парламенте первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Тот объем средств, который мы планируем привлечь от Китая, примерно эквивалентен тому объему средств, который мы прорабатывали с Россией", - пояснил первый заместитель министра.
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Привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси. Об этом сегодня заявил в парламенте первый заместитель министра финансов...
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