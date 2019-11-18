Минфин: привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси. Об этом сегодня заявил в парламенте первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.





"Тот объем средств, который мы планируем привлечь от Китая, примерно эквивалентен тому объему средств, который мы прорабатывали с Россией", - пояснил первый заместитель министра.