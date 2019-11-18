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Минфин: привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси

19.11.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси. Об этом сегодня заявил в парламенте первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

Минфин: привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси

"Тот объем средств, который мы планируем привлечь от Китая, примерно эквивалентен тому объему средств, который мы прорабатывали с Россией", - пояснил первый заместитель министра.

 
 
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  Привлечение китайского кредита вместо российского не повлияет на бюджет Беларуси. Об этом сегодня заявил в парламенте первый заместитель министра финансов...
 
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