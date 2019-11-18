В Фонде социальной защиты снова не хватает денег: из бюджета в будущем году на него выделят 1,96 миллиарда

Источник материала: Виртуальный Брест

Фонд социальной защиты населения, из которого белорусам платят пенсии, пособия и другие выплаты, вот уже который год испытывает нехватку средств. Поэтому из республиканского бюджета 2020 года на него выделят 1,96 млрд рублей. Это на 12% больше, чем планируется выделить из бюджета в нынешнем году.





Об этом во время последней сессии депутатов нынешнего созыва заявила министр труда Ирина Костевич. По ее словам, за минувший январь — октябрь пока бюджетной помощи фонду не понадобилось. Но уже на выплаты с ноября потребуются запланированные средства.

— Общая сумма расходов бюджета фонда за это время составила 12 924,6 млн рублей и направлена на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления и иных выплат в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании, — отметила министр.

Депутаты проголосовали за выделение средств для фонда сразу в двух чтениях.