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Утром над Брестом "стоит" смог, да ещё и туман снижает видимость
19.11.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Неприятные погодные условия в городе Бресте с самого утра - мало того что туман, так ещё и непонятно откуда взявший смог беспокоит жителей.
Явный запах гари витает в воздухе.
Ветра нет, а поэтому придётся потерпеть, пока всё наладится, и почувствовать себя жителем Дели. Там совсем беда, передают по телевизору.
Буквально за несколько минут видимость резко ухудшилась.
Будьте внимательны, дышите через раз, и включайте ближний свет фар!
На трассах - сплошное "молоко".
В данный момент, 11.35, ситуация улучшилась.
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Неприятные погодные условия в городе Бресте с самого утра - мало того что туман, так ещё и непонятно откуда взявший смог беспокоит жителей. Явный запах гари...
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