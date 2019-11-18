Источник материала: Виртуальный Брест

Неприятные погодные условия в городе Бресте с самого утра - мало того что туман, так ещё и непонятно откуда взявший смог беспокоит жителей.





Явный запах гари витает в воздухе.





Ветра нет, а поэтому придётся потерпеть, пока всё наладится, и почувствовать себя жителем Дели. Там совсем беда, передают по телевизору.





Буквально за несколько минут видимость резко ухудшилась.





Будьте внимательны, дышите через раз, и включайте ближний свет фар!





На трассах - сплошное "молоко".





В данный момент, 11.35, ситуация улучшилась.