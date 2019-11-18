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Утром над Брестом "стоит" смог, да ещё и туман снижает видимость

19.11.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неприятные погодные условия в городе Бресте с самого утра - мало того что туман, так ещё и непонятно откуда взявший смог беспокоит жителей.

Утром над Брестом "стоит" смог, да ещё и туман снижает видимость

Явный запах гари витает в воздухе.

Утром над Брестом "стоит" смог, да ещё и туман снижает видимость

Ветра нет, а поэтому придётся потерпеть, пока всё наладится, и почувствовать себя жителем Дели. Там совсем беда, передают по телевизору.

Утром над Брестом "стоит" смог, да ещё и туман снижает видимость

Буквально за несколько минут видимость резко ухудшилась.

Утром над Брестом "стоит" смог, да ещё и туман снижает видимость

Будьте внимательны, дышите через раз, и включайте ближний свет фар!

Утром над Брестом "стоит" смог, да ещё и туман снижает видимость

На трассах - сплошное "молоко".

Утром над Брестом "стоит" смог, да ещё и туман снижает видимость

В данный момент, 11.35, ситуация улучшилась.

 
Теги: Брест
 
 
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  Неприятные погодные условия в городе Бресте с самого утра - мало того что туман, так ещё и непонятно откуда взявший смог беспокоит жителей. Явный запах гари...
 
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