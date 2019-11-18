ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ford показал электромобиль Mustang Mach-E. Он может составить конкуренцию Tesla

19.11.2019 11:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. представил электрический кроссовер Mustang Mach-E на мероприятии в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе.



В зависимости от модели Mach-E сможет проезжать без подзарядки от 370 до как минимум 480 км. Время зарядки электромобиля с 10% до 80% с помощью системы быстрой подзарядки составит около 38 минут.

Стартовая цена электромобилей составит около $43,895 тыс. для базовой комплектации модели Select и примерно $60,5 тыс. для модели GT. С точки зрения цены Mach-E будет конкурировать с новым электромобилем Model Y от Tesla, который будет стоить от $47 тыс. до $60 тыс.

По словам главного исполнительного директора Ford Джима Хэккета, Mach-E будет оснащен новой системой помощи водителю, которая, как ожидается, будет конкурировать с системами Autopilot от Tesla и Cadillac Super Cruise, пишет CNBC.

Производство новых электромобилей будет осуществляться в Мексике. Продажи Mach-E в Европе начнутся в конце 2020 года.

Акции Ford в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в понедельник дорожают на 1,12%.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский автопроизводитель Ford Motor Co. представил электрический кроссовер Mustang Mach-E на мероприятии в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США закрыли такси-сервис Gett, который разработали в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика