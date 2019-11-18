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На заметку: с сегодняшнего дня ГАИ "охотится" на людей без фликеров

19.11.2019 11:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 19 по 24 ноября в стране проводятся профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения «Время стать заметным!».

ГАИ напоминает, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости световозвращающие элементы на одежде, на велосипеде, гужевой повозке помогут сохранить жизнь. 
 
 
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С 19 по 24 ноября в стране проводятся профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения «Время стать заметным!».
 
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