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На заметку: с сегодняшнего дня ГАИ "охотится" на людей без фликеров
Источник материала: Партизан
С 19 по 24 ноября в стране проводятся профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения «Время стать заметным!».
ГАИ
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С 19 по 24 ноября в стране проводятся профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения «Время стать заметным!».
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