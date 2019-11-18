Wall Street Journal: Google манипулирует поисковой выдачей

Один из примеров подобных вмешательств Google — направление пользователей на сайт более известной компании, говорится в исследовании WSJ. В частности, это изменение в алгоритме помогло продвигать Amazon. Иногда это происходило, даже если искомого товара не было на сайте компании Джеффа Безоса.





В другом примере результаты поиска по неполиткорректным запросам были заменены на более безопасные по сравнению с поисковиками Yahoo, Bing и DuckDuckGo.





Известно, что Google отказывается делиться подробностями работы своего алгоритма, ссылаясь на риск вмешательства в его работу.





«История доказывает, что чрезмерная прозрачность поощряет злоумышленников причинять вред другим пользователям и владельцам сайтов, которые играют по правилам», — сказала представитель компании Лара Левин журналистам.









В ответ на обвинения WSJ Google сделала следующие заявление:





«В этой статье содержится ряд старых, неполных историй, многие из которых не только предшествовали нашим нынешним процессам и директивам, но и создают очень неточное впечатление того, как мы строим и улучшаем Search. Мы подходим к изменениям с ответственностью и принципиально, включая строгий процесс оценки перед внедрением любых нововведений».