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Выводы ОГП: Скорее всего, власть выберет силовой вариант в 2020-ом

19.11.2019 10:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уровень электоральной поддержки власти со стороны избирателей не позволяет Лукашенко выиграть президентские выборы, считают эксперты Объединенной гражданской партии.

"Закончилась так называемая парламентская кампания. Она стала самой грязной по масштабам фальсификаций и самой проигрышной для власти. Даже для рисования цифр в этом году режиму пришлось прибегнуть к наглым и циничным действиям и заявлениям, репрессиям, давлению, которые, к сожалению, будут продолжены после отъезда миссии ОБСЕ с новым напором", -- сказано в заявлении одной из самых крупных оппозиционных партий Беларуси..

ВЫВОДЫ по итогам кампании:

1. Самая низкая явка — свидетельство банкротства избирательной системы Лукашенко-Ермошиной.

2. Самая грязная избирательная кампания — доказательство, что кандидаты от власти не в состоянии конкурировать с представителями демократической оппозиции в честной борьбе.

3. Уровень электоральной поддержки власти не позволяет Лукашенко выиграть президентские выборы, соответственно избирателям будет предложен вариант силового удержания власти в 2020 году.

4. Избирательная кампания 2019 в Беларуси — это экзамен не только для избирателей Беларуси, но и для международных организаций, отправивших своих наблюдателей в Беларусь.
 
 
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Уровень электоральной поддержки власти со стороны избирателей не позволяет Лукашенко выиграть президентские выборы, считают эксперты Объединенной гражданской...
 
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