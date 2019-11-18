Выводы ОГП: Скорее всего, власть выберет силовой вариант в 2020-ом

сказано в заявлении одной из самых крупных оппозиционных партий Беларуси.. "Закончилась так называемая парламентская кампания. Она стала самой грязной по масштабам фальсификаций и самой проигрышной для власти. Даже для рисования цифр в этом году режиму пришлось прибегнуть к наглым и циничным действиям и заявлениям, репрессиям, давлению, которые, к сожалению, будут продолжены после отъезда миссии ОБСЕ с новым напором", --одной из самых крупных оппозиционных партий Беларуси..





ВЫВОДЫ по итогам кампании:





1. Самая низкая явка — свидетельство банкротства избирательной системы Лукашенко-Ермошиной.





2. Самая грязная избирательная кампания — доказательство, что кандидаты от власти не в состоянии конкурировать с представителями демократической оппозиции в честной борьбе.





3. Уровень электоральной поддержки власти не позволяет Лукашенко выиграть президентские выборы, соответственно избирателям будет предложен вариант силового удержания власти в 2020 году.





4. Избирательная кампания 2019 в Беларуси — это экзамен не только для избирателей Беларуси, но и для международных организаций, отправивших своих наблюдателей в Беларусь.