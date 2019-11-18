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Как с гусыни вода: Ермошиной не хватило аргументов

19.11.2019 10:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ЦИК Беларуси назвала оценку ОБСЕ Парламентских выборов в стране поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.

"Могу сказать, что нам отчет представляется весьма односторонним, факты подаются однобоко, в связи с чем отчет является субъективным", - приводит агентство РИА Новости слова Ермошиной.

В предварительной оценке миссии БДИПЧ ОБСЕ сообщалось о недостатках в обеспечении свободы собраний, ассоциаций и выражения мнений, а также ограничениях в предвыборной агитации, которая "не предусматривала содержательного или конкурентного политического соперничества".

"В день выборов мы отметили серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов, это вызывает определенные опасения в отношении того, насколько честно подсчитывались голоса", – заявила представитель ОБСЕ.

Ермошина пояснила, что "если перечислять факты отмены регистрации, тем, кто оценивает эти факты, надо всегда делать оценку, было ли это обоснованно и соответствовало ли национальному закону".

Она подчеркнула, что это касается и предвыборной агитации.


"Если говорим о фактах, как они считают, фальсификации и вброса, они должны обязательно указать, на чем основываются эти утверждения", - резюмировала Ермошина.

Глава ЦИК пояснила – если резюме наблюдателей не подтверждено ничем, то "отчет кажется поверхностным, основанным на слухах и внешних впечатлениях".

Тем не менее, Ермошина констатировала, что к отчету следует отнестись серьезно, но критично оценить сказанное в нем.
 
 
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Глава ЦИК Беларуси назвала оценку ОБСЕ Парламентских выборов в стране поверхностной, односторонней и недостаточно аргументированной.
 
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