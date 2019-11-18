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«Миллениалов уже можно назвать стариками». Подростки пожаловались на наше поколение
Источник материала: Tut.by
Пользователь joe_internet на форуме Reddit
Например, нынешние подростки на форуме полагают, что миллениалы мало чем понимают в мемах. «Мем-культура в наши дни быстро прогрессирует… Разница в абстракции между „Неудачливым Брайаном“ и мемом „Утрата“ похожа на черное и белое. Вам нужно постоянно погружаться в эту культуру, иначе вы впадете в отчаяние, когда вернетесь через год», —
«Использование «забавных» мемов с определенным намерением выглядеть круто перед молодежью. Если вам просто нравятся мемы, то это одно, но если вы специально скидываете их, чтобы выглядеть круто перед молодежью, то это как эквивалент бабушки, отправляющей вам по почте мемы Миньона и говорящей: «Я думала, ты сочтешь это забавным, дорогая. Я не понимаю этого, но я знаю, что вы, молодые люди, любите это», —
Некоторые и вовсе упрекнули миллениалов в том, что они ведут себя как занудные старики. Кто-то
А еще нынешние подростки говорят, что миллениалы разучились пользоваться современной техникой и верят всей информации, передающейся по ТВ, прессе или в социальных сетях. Общий вывод всего треда такой: миллениалы
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Yынешние подростки на форуме полагают, что миллениалы мало что понимают в мемах, технологиях и развлечениях.
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