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«Миллениалов уже можно назвать стариками». Подростки пожаловались на наше поколение

19.11.2019 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь joe_internet на форуме Reddit запустил тред, в котором попросил нынешних подростков рассказать о тонкостях общения с миллениалами — то есть людьми, родившимися с 1981 по 1996 год. Оказалось, что многие считают их едва ли не занудными стариками, пишет Media Leaks.

Например, нынешние подростки на форуме полагают, что миллениалы мало чем понимают в мемах. «Мем-культура в наши дни быстро прогрессирует… Разница в абстракции между „Неудачливым Брайаном“ и мемом „Утрата“ похожа на черное и белое. Вам нужно постоянно погружаться в эту культуру, иначе вы впадете в отчаяние, когда вернетесь через год», — написал пользователь AUGovernmentCanberra.


«Неудачливый Брайан»

«Утрата» (Loss)

«Использование «забавных» мемов с определенным намерением выглядеть круто перед молодежью. Если вам просто нравятся мемы, то это одно, но если вы специально скидываете их, чтобы выглядеть круто перед молодежью, то это как эквивалент бабушки, отправляющей вам по почте мемы Миньона и говорящей: «Я думала, ты сочтешь это забавным, дорогая. Я не понимаю этого, но я знаю, что вы, молодые люди, любите это», — добавил юзер AmISteve.

Некоторые и вовсе упрекнули миллениалов в том, что они ведут себя как занудные старики. Кто-то написал: «Они говорят «вот в мое время», романтизируют старые телепередачи и говорят о «тех днях». Они действительно не видят иронии и часто угнетают младших за то, что им нравятся популярные видеоигры и современные певцы».

А еще нынешние подростки говорят, что миллениалы разучились пользоваться современной техникой и верят всей информации, передающейся по ТВ, прессе или в социальных сетях. Общий вывод всего треда такой: миллениалы уже давно не молоды и относиться к ним иначе, как к старикам, невозможно.

 
 
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Yынешние подростки на форуме полагают, что миллениалы мало что понимают в мемах, технологиях и развлечениях.
 
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