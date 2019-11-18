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Будет снос. Завод, который возглавляет Салей, застроит жильем еще один большой участок в Минске
Источник материала: Tut.by
Завод эффективных промышленных конструкций, которым руководит брат легенды белорусского хоккея Вадим Салей, застроит жильем для нуждающихся еще один большой участок в столице. Такой вывод можно сделать на основании комментария замгендиректора «Минскстроя» Василия Косовца агентству «
В начале 2019 года мы писали, что Завод эффективных промышленных конструкций будет
Замгендиректора «Минскстроя» Василий Косовец рассказал, что новое многоэтажное жилье построят и на месте двухэтажек в границах Филимонова — Слепянской водной системы — Столетова, которые пойдут под снос. Участок — 23 гектара, площадь жилья под снос — около 40 тысяч квадратных метров. Отметим, что на этой земле есть и пятиэтажки, и дома повыше, которые сносить не будут.
— Сейчас идет разработка предпроектных решений, поэтому говорить о каких-то параметрах застройки еще рано. Параллельно мы работаем с населением: определяемся с условиями реализации имущественных прав граждан (квартира или денежная компенсация). Предстоит отселить более 800 квартир. Работа будет идти поэтапно. По условиям предоставления земельного участка, жилье здесь будут возводить для нуждающихся граждан, а дома намечены в конструкциях Завода эффективных промышленных конструкций, — говорит Косовец.
Что это за Завод эффективных конструкций?
Государственный завод эффективных промышленных конструкций — предприятие, входящее в состав «Минскстроя», которое производит панели и строит жилье. Его возглавляет брат легенды белорусского хоккея Руслана Салея — Вадим.
В публичном пространстве об этом предприятии заговорили в январе 2019 года, когда Александр Лукашенко выделил для освоения заводу 24 гектара земли в Новинках, где построят социальное жилье. Кроме того, схема работы завода с социальным жильем легла в основу поручения президента ограничить рентабельность застройщиков.
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Ради нового жилья надо будет снести двухэтажки и расселить людей.
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