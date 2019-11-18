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Будет снос. Завод, который возглавляет Салей, застроит жильем еще один большой участок в Минске

19.11.2019 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завод эффективных промышленных конструкций, которым руководит брат легенды белорусского хоккея Вадим Салей, застроит жильем для нуждающихся еще один большой участок в столице. Такой вывод можно сделать на основании комментария замгендиректора «Минскстроя» Василия Косовца агентству «Минск-Новости». Читайте, что это за земля и что надо будет снести.


Изображение: карты «Яндекс»

В начале 2019 года мы писали, что Завод эффективных промышленных конструкций будет застраивать жильем для нуждающихся выделенный Александром Лукашенко участок в 24 гектара в Новинках. Но, как оказалось, это не все.

Замгендиректора «Минскстроя» Василий Косовец рассказал, что новое многоэтажное жилье построят и на месте двухэтажек в границах Филимонова — Слепянской водной системы — Столетова, которые пойдут под снос. Участок — 23 гектара, площадь жилья под снос — около 40 тысяч квадратных метров. Отметим, что на этой земле есть и пятиэтажки, и дома повыше, которые сносить не будут.

— Сейчас идет разработка предпроектных решений, поэтому говорить о каких-то параметрах застройки еще рано. Параллельно мы работаем с населением: определяемся с условиями реализации имущественных прав граждан (квартира или денежная компенсация). Предстоит отселить более 800 квартир. Работа будет идти поэтапно. По условиям предоставления земельного участка, жилье здесь будут возводить для нуждающихся граждан, а дома намечены в конструкциях Завода эффективных промышленных конструкций, — говорит Косовец.

Что это за Завод эффективных конструкций?

Государственный завод эффективных промышленных конструкций — предприятие, входящее в состав «Минскстроя», которое производит панели и строит жилье. Его возглавляет брат легенды белорусского хоккея Руслана Салея — Вадим.

В публичном пространстве об этом предприятии заговорили в январе 2019 года, когда Александр Лукашенко выделил для освоения заводу 24 гектара земли в Новинках, где построят социальное жилье. Кроме того, схема работы завода с социальным жильем легла в основу поручения президента ограничить рентабельность застройщиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Ради нового жилья надо будет снести двухэтажки и расселить людей.
 
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