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Людям предсказали отказ от мяса и молока. И к этому все идет

19.11.2019 11:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Людям предсказали отказ от мяса и молока. И к этому все идет

фото: bk55.ru

В мире произойдет резкое снижение потребления этих продуктов, считает глава Danone Эммануэль Фабер.

Фарбер прогнозирует, что потребление молочных продуктов может снизиться на 20 процентов, а мяса — на 50%, пишет Лента.ру. Он объяснил это тем, что  все больше людей в мире ищут альтернативу продуктам животного происхождения. Современный рацион, указал глава Danone, нельзя назвать здоровым,  технологии в АПК приводят к истощению почвы. Фарбер заявил, что что всего через одно поколение земля может перестать быть плодородной.

Согласно подсчетам Euromonitor, мировой рынок молочных альтернатив в этом году превысит 18 млдрд долларов (по сравнению с прошлым годом рост составит 3,5%).. Продажи коровьего молока снижаются в течение последних четырех лет, а, например, овсяного молока за последний год подскочили на 36% — до 53 млн долларов.

В середине ноября стало известно, что крупнейший американский производитель молока — Dean Foods — заявил о банкротстве из-за падения продаж. Обрушение объяснили тем, что американцы стали реже употреблять традиционное молоко, предпочитая ему растительные альтернативы.

 
 
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В мире произойдет резкое снижение потребления этих продуктов, считает глава Danone Эммануэль Фабер.
 
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