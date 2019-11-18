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Людям предсказали отказ от мяса и молока. И к этому все идет
19.11.2019 11:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bk55.ru
В мире произойдет резкое снижение потребления этих продуктов, считает глава Danone Эммануэль Фабер.
Фарбер прогнозирует, что потребление молочных продуктов может снизиться на 20 процентов, а мяса — на 50%, пишет
Согласно подсчетам Euromonitor, мировой рынок молочных альтернатив в этом году превысит 18 млдрд долларов (по сравнению с прошлым годом рост составит 3,5%).. Продажи коровьего молока снижаются в течение последних четырех лет, а, например, овсяного молока за последний год подскочили на 36% — до 53 млн долларов.
В середине ноября стало известно, что крупнейший американский производитель молока — Dean Foods — заявил о банкротстве из-за падения продаж. Обрушение объяснили тем, что американцы стали реже употреблять традиционное молоко, предпочитая ему растительные альтернативы.
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В мире произойдет резкое снижение потребления этих продуктов, считает глава Danone Эммануэль Фабер.
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