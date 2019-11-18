Людям предсказали отказ от мяса и молока. И к этому все идет

Источник материала: Ежедневник



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В мире произойдет резкое снижение потребления этих продуктов, считает глава Danone Эммануэль Фабер.

Фарбер прогнозирует, что потребление молочных продуктов может снизиться на 20 процентов, а мяса — на 50%, пишет Лента.ру . Он объяснил это тем, что все больше людей в мире ищут альтернативу продуктам животного происхождения. Современный рацион, указал глава Danone, нельзя назвать здоровым, технологии в АПК приводят к истощению почвы. Фарбер заявил, что что всего через одно поколение земля может перестать быть плодородной.

Согласно подсчетам Euromonitor, мировой рынок молочных альтернатив в этом году превысит 18 млдрд долларов (по сравнению с прошлым годом рост составит 3,5%).. Продажи коровьего молока снижаются в течение последних четырех лет, а, например, овсяного молока за последний год подскочили на 36% — до 53 млн долларов.

В середине ноября стало известно, что крупнейший американский производитель молока — Dean Foods — заявил о банкротстве из-за падения продаж. Обрушение объяснили тем, что американцы стали реже употреблять традиционное молоко, предпочитая ему растительные альтернативы.