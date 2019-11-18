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В Витебске женщину осудили за махинации с получением «декретных» и продуктов для ребенка
Источник материала: Tut.by
В Витебске за мошенничество осудили
Что за история?
Женщина — сотрудница одной из местных организаций ЖКХ. В июле 2017-го она получила единовременное пособие в связи с рождением ребенка, а еще в течение трех лет — пособие по уходу за ребенком.
При этом фигурантка одновременно работала в медицинском учреждении города. И после смены фамилии на девичью обратилась туда осенью 2017-го с аналогичной просьбой о назначении тех же пособий. При этом умолчала, что работает в ЖКХ и социальные выплаты ей уже оформляли. Так почти за два года она получила 9,3 тысячи рублей.
Следователи выяснили: кроме того, женщина в 2017—2018 годах для получения адресной социальной помощи в виде продуктов питания ребенку не раз предоставляла в центр соцобслуживания неверную информацию о размере доходов — скрыла суммы зарплаты и пособия по уходу за ребенком, которые получила в организации ЖКХ.
Ей были выданы продукты питания стоимостью более 2 тысяч рублей.
Что решил суд?
Пока шло расследование, женщина частично возместила сумму ущерба — 9,5 тысячи рублей.
Обвиняемая свою вину признала полностью.
Смягчающими обстоятельствами суд признал явку с повинной, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных и семейных обстоятельств.
Женщина признана виновной в мошенничестве, в том числе, совершенном повторно, ей назначено наказание в виде «домашней химии» на два с половиной года.
Приговор в законную силу не вступил.
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Молодая мать в декрете дважды получила пособие на рождение ребенка, а потом необоснованно брала у государства бесплатное питание для дочери.
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