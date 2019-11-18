В Витебске женщину осудили за махинации с получением «декретных» и продуктов для ребенка

Источник материала: Tut.by

В Витебске за мошенничество осудили молодую мать в декрете , которая дважды получила пособие на рождение ребенка, а потом необоснованно брала у государства бесплатное питание для дочери. Подробности рассказали в суде.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Что за история?

Женщина — сотрудница одной из местных организаций ЖКХ. В июле 2017-го она получила единовременное пособие в связи с рождением ребенка, а еще в течение трех лет — пособие по уходу за ребенком.

При этом фигурантка одновременно работала в медицинском учреждении города. И после смены фамилии на девичью обратилась туда осенью 2017-го с аналогичной просьбой о назначении тех же пособий. При этом умолчала, что работает в ЖКХ и социальные выплаты ей уже оформляли. Так почти за два года она получила 9,3 тысячи рублей.

Следователи выяснили: кроме того, женщина в 2017—2018 годах для получения адресной социальной помощи в виде продуктов питания ребенку не раз предоставляла в центр соцобслуживания неверную информацию о размере доходов — скрыла суммы зарплаты и пособия по уходу за ребенком, которые получила в организации ЖКХ.

Ей были выданы продукты питания стоимостью более 2 тысяч рублей.

Что решил суд?

Пока шло расследование, женщина частично возместила сумму ущерба — 9,5 тысячи рублей.

Обвиняемая свою вину признала полностью.

Смягчающими обстоятельствами суд признал явку с повинной, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных и семейных обстоятельств.

Женщина признана виновной в мошенничестве, в том числе, совершенном повторно, ей назначено наказание в виде «домашней химии» на два с половиной года.

Приговор в законную силу не вступил.