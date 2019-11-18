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Лукашенко недоволен результатами белорусских спортсменов

19.11.2019 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает недостаточными спортивные достижения белорусских атлетов на мировых первенствах. Учитывая, что до Олимпиады в Токио осталось чуть более полугода, Александр Лукашенко отметил необходимость уделить главное внимание летним олимпийским видам спорта. Тем более, что практически все чемпионаты мира 2019 года завершены и по их результатам можно делать вполне конкретные выводы.


Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент констатировал, что в этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей, в том числе две золотые. Большинство в гребле на байдарках и каноэ. Более-менее стабильно на протяжении последних лет выступают представители современного пятиборья.

«Но это только два комплекта медалей на Олимпиаде, — заметил глава государства. — А остальные? Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика. Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая».

Александр Лукашенко поручил в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года в Токио взять каждого олимпийца на индивидуальный контроль.

«Важно подвести каждого спортсмена к максимальному результату. Целенаправленно готовить к жесткой борьбе. Обеспечить всем необходимым на заключительном этапе подготовки. Каждого олимпийца взять на индивидуальный контроль: медицинский, психологический и так далее», — сказал Глава государства.

Он отметил, что, как ему докладывают, на данный момент 63 белорусских спортсмена завоевали право выступить на Олимпиаде в Токио, а планируется больше 100.

«Но какое количество этих лицензий трансформируется в медальное качество? Соперничество во всех видах колоссальное, — поинтересовался белорусский лидер. — И почему с каждой Олимпиадой число наших олимпийских квот падает? В Пекине — 177, в Лондоне — 161, в Рио-де-Жанейро — 123. Такая же нисходящая кривая и у числа завоеванных белорусами медалей».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает недостаточными спортивные достижения белорусских атлетов на мировых первенствах.
 
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