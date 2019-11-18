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Экспорт белорусской сельхозпродукции во Францию в январе-сентябре вырос почти на треть

19.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Экспорт белорусской сельхозпродукции во Францию в январе-сентябре вырос почти на треть

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания во Францию в январе – сентябре составил $3,145 млн, что на 29,9% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько встретился с послом Франции в Беларуси Дидье Канессом. Обсуждалось наращивание торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в сельском хозяйстве и продовольствии, в частности партнерство в сфере животноводства (овцеводства), растениеводства, а также санитарно-ветеринарная тематика.

Беларусь экспортирует во Францию свежие, охлажденные и консервированные овощи, жмых, моллюсков.

Получить доступ на рынок Евросоюза достаточно сложно из-за требований к безопасности продуктов питания, импортных таможенных пошлин и высокой конкуренции как производителей ЕС, так и поставщиков третьих стран. В настоящее время разрешения на экспорт в ЕС имеют такие белорусские молокоперерабатывающие организации, как СП “Санта Бремор”, ОАО “Верхнедвинский маслосырзавод”, ОАО “Березовский сыродельный комбинат”, ОАО “Слуцкий сыродельный комбинат”, ОАО “Савушкин продукт” и производственные филиалы в Столине и Пинске, СООО “Морозпродукт”, ОАО “Молочный мир”. Отдельные предприятия имеют разрешения на экспорт иной сельхозпродукции.

БЕЛТА.

 

 

 
 
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Экспорт белорусской сельхозпродукции во Францию в январе-сентябре вырос почти на треть
 
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