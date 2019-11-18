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Сыры занимают более трети в белорусском экспорте молочной продукции

19.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Сыры занимают более трети в белорусском экспорте молочной продукции

Из молочных продуктов наиболее экспортно ориентированными являются сыры. В 2018 году они составляли 35,3% от общего объема экспорта молочных продуктов, в январе-августе 2019-го – 37,2%. Далее идут животное масло, цельномолочная продукция и сухое молоко.

В январе-августе 2019 года экспортировано молочных продуктов на сумму чуть более $1,5 млрд, что на 14% превысило уровень аналогичного периода прошлого года. За 2018 год экспорт молочной продукции сложился в объеме $2 млрд, что составило 60% ее производства и 39% от общего объема экспорта продовольствия.

География экспорта молочных продуктов из года в год расширяется и в 2018 году достигла 58 стран мира против 46 в 2017 году. Наиболее объемные поставки молочной продукции пришлись на Россию, Казахстан и Китай.

БЕЛТА.

 

 

 

 
 
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Сыры занимают более трети в белорусском экспорте молочной продукции
 
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