19 по 24 ноября 2019 года ГАИ проводит информационную кампанию «Время стать заметным!»

Источник материала: Кобринский вестник

Несмотря на проводимую органами внутренних дел работу по повышению уровня защищенности населения от дорожно-транспортного травматизма, обстановка на дорогах республики остается сложной. По-прежнему основной причиной гибели людей остаются наезды на пешеходов и велосипедистов, в том числе и не обозначенных в темное время суток световозвращающими элементами.

В период с января по октябрь на дорогах Республики совершено 2750 ДТП, в которых пострадали люди. В данных авариях 395 человек погибли и 2939 были травмированы. В ночной период времени было совершено 870 ДТП, в которых 202 человека погибли и 833 – травмированы.

С участием уязвимых участников дорожного движения в 2019 году на территории Кобринского района совершено 9 ДТП. Из которых 6 наездов на пешеходов (5 ранено, 1 погиб), 3 наезда на велосипедистов (3 ранено).

Госавтоинспекция напоминает, что пешеход обязан при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом, а также, при переходе проезжей части по пешеходному переходу убедиться в безопасности своего перехода. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Согласно Правил дорожного движения, при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой. При движении в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде или мопеде должны быть включены: спереди – фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет.

За нарушение Правил дорожного движения пешеход будет привлечен к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, штраф возрастает от 3 до 5 базовых величин.

Госавтоинспекция просит граждан о фактах передвижения по дорогам и улицам пешеходов, велосипедистов, возчиках, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, информировать ОВД по тел. 102

Отдел ГАИ ОВД Кобринского райисполкома.