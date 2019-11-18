Профессионалы раскрывают карты: какие методы применяют педагоги-психологи Ганцевщины в своей практике?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ни для кого не секрет, что настоящий профессионал, хороший специалист в любой сфере деятельности, учится всю жизнь. А профессия педагога-психолога обязывает постоянно расти и развиваться, расширять свой инструментарий, искать новые методы работы и совершенствоваться в использовании старых проверенных методик. Ведь педагоги-психологи учреждений образования несут ответственность за жизнь и эмоциональное благополучие детей, а одним из важнейших направлений их работы является профилактика суицидального поведения обучающихся и недопущение вовлечения детей и подростков в активные деструктивные сообщества и игры.





15 ноября в «Социально-педагогическом центре Ганцевичского района» интересно, плодотворно и содержательно прошло очередное заседание районного методического объединения педагогов-психологов

Своим выступлением открыла семинар Анна Гаргун, психолог УЗ «Ганцевичская ЦРБ». Она ознакомила специалистов с проблемой интернет и кибер-зависимости у молодежи, детей и подростков. Анна Геннадьевна рассказала о причинах возникновения зависимости, способах профилактики и лечения, привела неутешительную статистику, проиллюстрировала свое выступление случаями из практики и ответила на вопросы волнующие педагогов-психологов дошкольных учреждений и школ города и района.





Об особенностях деятельности психолога по выявлению и недопущению вовлечения детей и подростков в активные деструктивные сообщества и игры рассказала Анастасия Черник, педагог-психолог УО «Ганцевичский профессиональный лицей сельскохозяйственного производства». Анастасия Валерьевна так же предложила участникам семинара памятки с алгоритмомработы педагогов в сети Интернет, социальных сетях по выявлению деструктивных проявлений среди учащихся учреждений образования.

Анастасия Андрощук, педагог-психолог ГУО «Социально-педагогический центр Ганцевичского района», показала на практике использование диагностических методик, помогающих выявить несовершеннолетних оказавшихся в кризисной ситуации или негативных жизненных обстоятельствах.

Благодаря Галине Минько, педагогу-психологу ГУО «Хотыничская средняя школа», участники семинара смогли не только расширить свои знания по использованию арт-терапии в работе с кризисными стояниями, но на себе испытать возможности арт-терапевтического упражнения «Музей травмы».





Олеся Акулова, руководитель РУМО, педагог-психолог ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи», представила опыт работы с использованием технологии «Форум-театр», сущность которой заключается в поиске в рамках предложенного спектакля вместе с участниками путей решения проблемы или выхода из сложной жизненной ситуации. Педагоги-психологи смогли побывать в роли сценаристов, актеров и зрителей, приобрести навыки разрешения проблемы насилия с использованием опыта других участников.

В ходе заключительно рефлексии участники семинара говорили о благоприятной атмосфере, царившей на занятии, актуальности полученной информации, предлагали поделиться с коллегами своим опытом работы. Значит, заседание было действительно нужным и полезным для каждого участника встречи.

Олеся Акулова

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