Президент назвал недостаточными достижения белорусских спортсменов

Источник материала: Ежедневник





Глава государства отметил, что белорусские спортсмены успешно выступают только по двум олимпийским видам спорта, в то время как по остальным не показывают результатов.

Александр Лукашенко отметил необходимость уделить главное внимание летним олимпийским видам спорта. Тем более, что практически все чемпионаты мира 2019 года завершены и по их результатам можно делать вполне конкретные выводы, сообщила пресс-служба президента.

Президент констатировал, что в этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей, в том числе две золотые. Большинство в гребле на байдарках и каноэ. Более-менее стабильно на протяжении последних лет выступают представители современного пятиборья.

"Но это только два комплекта медалей на Олимпиаде, - заметил глава государства. - А остальные? Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика. Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая".