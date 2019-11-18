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Руководству «Днепр-Агро» следует уделять большее внимание пожарной безопасности

19.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Руководству «Днепр-Агро» следует уделять большее внимание пожарной безопасности

Буда-Кошелевским РОЧС проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности на объектах фермерского хозяйства «Днепр-Агро».

Было установлено, что руководством предприятия не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объектах. Не ведется контроль за технически исправным состоянием первичных средств пожаротушения. Автотранспортные средства, здания и сооружения не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения. С работниками предприятия не своевременно проводятся противопожарные инструктажи и обучение работников мерам пожарной безопасности.

Руководителю сельхозпредприятия вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

Карина РЯБИНИНА

Фото интернет-ресурса        

 

 
 
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Буда-Кошелевским РОЧС проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности на объектах фермерского хозяйства «Днепр-Агро». Было...
 
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