Руководству «Днепр-Агро» следует уделять большее внимание пожарной безопасности

Источник материала: Газета Авангард





Буда-Кошелевским РОЧС проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности на объектах фермерского хозяйства «Днепр-Агро».

Было установлено, что руководством предприятия не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объектах. Не ведется контроль за технически исправным состоянием первичных средств пожаротушения. Автотранспортные средства, здания и сооружения не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения. С работниками предприятия не своевременно проводятся противопожарные инструктажи и обучение работников мерам пожарной безопасности.

Руководителю сельхозпредприятия вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

Карина РЯБИНИНА

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