Психотерапия – это слово достаточно прочно закрепилось в умах людей, далеких от этой профессий. Однако каждый из них понимает психотерапию по-своему. Одни считают, что это только для психически больных людей, другие наделяют психотерапию магией и волшебством, третьи считают, что толку от психотерапии мало (а то и вовсе нет), и занятие психотерапией сродни обману людей. Отсутствие единого понимания целей и задач психотерапии приводит к тому, что люди часто путают или смешивают профессию психотерапевта с профессиями психолога, педагога, парапсихолога, народного целителя. Это приводит к обесцениванию психотерапии и часто выражается словами: «Я сам себе психолог и психотерапевт». В любом случае, пока человека жизнь не «приведет» или не «подтолкнет» к специалисту с красивым названием психотерапевт, в его сознании будет находиться примитивное и бытовое понимание психотерапии, которое, зачастую, сформировано под влиянием общественных слухов и кривотолков, отполировано произведениями голливудского киноискусства и упаковано в недоверие к себе и другим.

Так в чем же основное предназначение психотерапии? В каких случаях следует обращаться за помощью к врачу-психотерапевту? Конечная цель психотерапии – повышение качества жизни человека.

Спектр расстройств, на лечении которых специализируется врач-психотерапевт, широк.

В него входят: депрессии и другие расстройства настроения, раздражительность, слезливость, апатия, астения, тоска, грусть, нарушения сна, постоянное чувство вины,

навязчивые мысли, действия и страхи (фобии), тревога, внутреннее напряжение, невозможность расслабиться, панические атаки, реакции на тяжелый стресс,

расстройства приема пищи, соматизированные и ипохондрические расстройства, эмоциональное выгорание.

И это далеко не весь список, а только часть проблем, с которыми работает специалист. В любом случае, при наличии подобных симптомов следует обратиться на консультацию к врачу-психотерапевту.

Существует ли причины, из-за которых лучше отказаться от консультации психотерапевта, имея для этого все основания? Таких причин и опасений нет! Во-первых, все, сказанное в кабинете врача, является врачебной тайной и не может быть использовано где-то еще. Во-вторых, врач-психотерапевт не ведет специального учета. То есть, у пациента не возникнет никаких проблем при прохождении очередной медицинской комиссии врача-психиатра.

В заключении, необходимо подчеркнуть, что человек, обратившись за помощью, или просто придя на консультацию к психотерапевту, ничего не теряет. Напротив, посещение специалиста может стать первым шагом навстречу к улучшению своего состояния и решению накопившихся проблем.

О.В.ЛИНКЕВИЧ-НИКОЛЕНКО, врач-психотерапевт .