Вопросам профилактики профессиональных заболеваний и производственного травматизма всегда уделяется немаловажное внимание.

Профессиональные заболевания возникают при работе, связанной с длительным воздействием вредных факторов. По своей природе вредные факторы многообразны: физические факторы ( действие шума, вибрации, ультрафиолетового и инфракрасного излучения и др), химические факторы ( воздействие химических веществ), биологические факторы: при работе с материалами, являющимися выделителями возбудителей инфекционных заболеваний.

Вероятность развития профессионального заболевания и производственного травматизма возрастает, если на промышленных объектах имеются нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

С целью недопущения профессиональных заболеваний и производственного травматизма среди сотрудников руководители производственных предприятий и объектов сельского хозяйства должны обеспечивать выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Особое внимание необходимо обратить на своевременное прохождение медицинских осмотров. При поступлении на работу и в процессе работы должно быть обеспечено прохождение предварительного и периодического медицинских осмотров.

Немаловажное значение имеет обеспеченность персонала, работающего во вредных условиях, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Помимо обеспечения средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, уделяется внимание и их своевременному использованию. Работающие во вредных условиях должны быть обеспечены условиями для приема пищи: оборудование комнат для приема пищи, а также создание условий для хранения и подогрева пищи, обеспеченность персонала санитарно-бытовыми помещениями: раздевальное помещение, душ, туалет, а также условия для индивидуального хранения личной одежды и спецодежды.

Должны быть обеспечены должные производственные условия: руководители субъектов хозяйствования должны уделять внимание обеспечению исправной работы производственного и инженерного оборудования: освещение, отопление, санитарно-техническое и бытовое оборудование. На предприятии разрабатывается программа производственного контроля и администрацией осуществляется производственный контроль за выполнением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе и за состоянием производственных факторов: шум, вибрация, освещенность, микроклимат, уровни инфракрасного и ультрофиолетового облучения и др., а также содержанием химических веществ в воздухе рабочей зоны. При выявлении фактов несоответствия производственных факторов нормативным уровням руководитель предприятия обязан принимать меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

В зимний период необходимо уделять внимание своевременной очистке от снега территории предприятия и прилегающей к нему территории, в том числе и применению противогололедных мероприятий.

Выполнение указанных требований сможет способствовать недопущению профессиональных заболеваний и производственного травматизма.

ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».