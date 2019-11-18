Непаўторны ён, адзіны,

Найпрыгожы родны край.

Дыхай водарам Радзімы

І душу ў красу ўбірай…

У каждого из нас есть любимые места, где мы проводим время с родителями и друзьями, где на каникулах играем в прятки или гоняем в футбол. У взрослых, которые тоже когда-то были детьми, воспоминания о таких местах самые яркие.

Есть такое место и у нас, учащихся Зеленоборского УПК. Это экологическая тропа, которая начинается по левую сторону от дороги, ведущей на деревни Заболотье и Кленник.

Почему она называется экологической? На этот вопрос есть несколько ответов.

Прежде всего, это одно из самых красивых мест в окрестностях поселка. Это место, за которым мы особенно тщательно следим: убираем старые сучья, мусор, пластиковые бутылки и т.д.

Откуда появляется мусор? Дело в том, что именно в тех местах, где проходит школьная экологическая тропа, растет много ягод: земляника, черника, малина, голубика, даже попадается дикий виноград (ирга). Люди приходят в лес за дарами природы, а после себя оставляют мусор.

А тропа наша необычная, особенная. По обе ее стороны мы можем увидеть множество растений. Есть среди них и внесенные в Красную книгу Республики Беларусь: ландыши, сон-трава, колокольчики, арника горная, смолки, кукушкины слезки. Наверное, полюбили растения нашу тропу. Вдоль экологической тропы растут самые разные деревья: сосны, ели, березы, ясени, осины, молоденькие дубки.

Мы часто ходим на экскурсии по экологической тропе, чтобы полюбоваться красотой родной природы, послушать шум берез, плеск речушки Рова, насладиться звуками таинственного леса. По обе стороны тропы находятся и грибные места. Кстати, в этом году грибы можно найти даже в ноябре.

Но мало любоваться природой и дышать чистым воздухом. Природу надо беречь!

Учащиеся нашей школы постоянно проводят акции и трудовые десанты по уборке леса. С большой ответственностью старшеклассники школы приняли участие в акции «Чистый лес», а младшие часто ходят на тропу вместе с учителями, чтобы огораживать муравейники, убирать сучья, бумагу и другой мусор.

С удовольствием прошли мы по тропе на осенних каникулах, еще раз позаботились о ее чистоте.

Давайте же все вместе заботиться о родной природе, беречь птиц, животных, цветы, муравейники, не загрязнять реки и озера! Ведь каждый уголок природы – это наша маленькая родина.

Людмила КУЗЬМИНА, учитель белорусского языка и литературы и учащиеся 6-го класса ГУО “Зеленоборский УПК”.

На снимке: за чистоту на экологической тропе

Фото из архива учреждения образования.