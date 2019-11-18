18 января 2019 г Президент Республики Беларусь подписал Указ № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций». Документом с 1 января 2020 г. устанавливается равномерная дифференциация тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы за счет введения 18-разрядной тарифной сетки (вместо 27-разрядной) с разницей между коэффициентами не менее 6%. Увеличивается удельный вес тарифной (постоянной) части в составе заработной платы работников бюджетной сферы. Для этого вместо тарифной ставки 1-го разряда будет применяться базовая ставка.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 138 утверждены новая тарифная сетка и базовая ставка для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Базовая ставка установлена в размере 180 рублей.

Указом предусмотрена унификация структуры зарплаты работников бюджетной сферы. Так, ее состав будет включать оклад, стимулирующие и компенсирующие выплаты. Упорядочиваются выплаты, связанные с отраслевой спецификой.

В соответствии с документом, при введении новых условий оплаты труда не допускается снижение сложившегося уровня заработной платы работников бюджетных организаций.

18 января 2019 г. Президентом Республики Беларусь подписан Декрет № 1, который корректирует Декрет от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» с учетом предусмотренных в Указе изменений в структуре заработной платы работников бюджетных организаций. Правовой акт вступает в силу с 1 января 2020 г.

Отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома.