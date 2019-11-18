Время анализа и выстраивания новых планов

Смолевичская районная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки провела отчетно-выборную конференцию, которая состоялась в актовом зале ГУО «Плисская средняя школа имени В.А. Микулича». Районной конференции предшествовали отчетно-выборные собрания в первичных организациях.

В работе конференции приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Анна Анатольевна Беца, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Оксана Анатольевна Пиляк, члены профсоюзных «первичек».

С отчетом о деятельности районной профорганизации перед делегатами выступила ее председатель Лариса Всеволодовна Лапутько. Сегодня в Смолевчском районе функционирует 41 «первичка» профсоюза образования и науки, которая объединяет 1422 члена профсоюза.





– В жизни каждой организации наступает время, когда нужно оглянуться назад, окинуть взором пройденный путь, взвесить и оценить все проделанное, чтобы с учетом всех достижений и ошибок устремиться в будущее, – обратилась к делегатам Лариса Всеволодовна. – В отчетном периоде районной профсоюзной организацией в полной мере осуществлялась работа по выполнению и реализации решений съездов отраслевого профсоюза, ФПБ, V Всебелорусского народного собрания, Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Модернизация образовательного процесса, переход на новое содержание усложнили педагогический труд. Кроме того, на учителя возлагаются серьезные задачи идеологического воспитания молодежи. Именно поэтому в содержание профсоюзной работы на первый план стали выходить проблемы социальной и правовой защиты, отстаивание трудовых интересов членов профсоюза, организационное и финансовое укрепление профорганизации. И если говорить в целом о результатах работы райкома и «первичек» за отчетный период, то можно отметить главное – мы сохранили свой профсоюз, его единство, членство.

Процент охвата членством в районной организации профсоюза работников образования и науки остается стабильным на протяжении всего отчетного периода и составляет 99,8%. Это результат грамотно и целенаправленно проводимой работы председателей «первичек», руководителей учреждений образования и всего профсоюзного актива.





– В центре внимания райкома профсоюза постоянно находились вопросы совершенствования внутри профсоюзной работы, обеспечения активного участия членов профсоюза в жизни организаций, соблюдения уставных норм, защита прав и интересов членов профсоюза, – отметила Лариса Лапутько. – На уровне республики был предпринят ряд мер по усилению социально- экономической защиты работников отрасли. Была повышена тарифная ставка педагогических работников, сделано многое для поддержки молодых специалистов и приняты другие изменения. Отраслевым профсоюзом неоднократно вносились предложения о целесообразности коренного изменения условий оплаты труда педагогических работников.

На постоянном контроле профсоюза находятся вопросы своевременности выплаты заработной платы.

– Четко определить границы профсоюзной работы невозможно. По сути, вся повседневная жизнь коллектива и есть сфера деятельности профкома. Одним из важнейших средств стимулирования качественного труда, а также фактором, влияющим на повышение уровня его оплаты, является аттестация педагогических работников. Профсоюзные комитеты проводят совместную работу с нанимателем по проведению аттестации педагогических кадров, консультированию педагогических кадров по вопросам применения нормативных правовых актов. Это позволяет с каждым годом повышать квалификацию педагогических работников, – отметила докладчица.

Отчетный период отмечен укреплением взаимодействия и сотрудничества с органами управления образования и государственной власти. Отраслевой профсоюз строил свои отношения в русле социального партнерства через районное соглашение и коллективные договоры. Пример этому – районное соглашение, которое не снижает, а по ряду позиций повышает планку социально-правовых гарантий для работников отрасли в районе. Во всех учреждениях системы образования заключены коллективные договоры.





– Мне хотелось бы сегодня отметить слаженную работу по развитию и совершенствованию социального партнерства между нанимателями и профсоюзными комитетами практически всех учреждений образования, – отметила Лариса Всеволодовна. – Приятно констатировать, что за отчетный период один председатель первичной профсоюзной организации стал руководителем учреждения образования, другой – заместителем. Это свидетельствует о том, что профсоюзный актив был и остается достойным резервом руководящих кадров района. Хочется надеяться, что такая преемственность сохранится и в будущем.

Лариса Всеволодовна поблагодарила председателей «первичек», которые уже много лет стоят на защите прав и интересов трудящихся. Они в постоянном диалоге с нанимателями ищут пути решения стоящих перед коллективами проблем, понимая, что первичная профсоюзная организация является барометром общественного мнения и настроения в трудовых коллективах.

Нет у профсоюза более ответственной задачи, чем охрана жизни и здоровья его членов. В настоящее время в учреждениях работает 41 общественный инспектор по охране труда.

Они проводят мониторинги, выявляют нарушения законодательных актов об охране труда, которые устраняются нанимателями в установленном законодательством порядке.

– Наша районная организация, как и весь отраслевой профсоюз, уделяет особое внимание сохранению и распространению культурных ценностей и традиций, – отметила Лариса Всеволодовна. – В Соглашении между управлением образования, спорта и туризма Смолевичского райисполкома и районным комитетом Белорусского профессионального союза работников образования и науки содержится норма о создании нанимателями условий для организации отдыха, спортивной, культурно-массовой работы, содействии организации работы молодежных советов, советов ветеранов труда системы образования и отраслевого профсоюза. Также закреплена норма о привлечении ветеранов к участию в воспитательных, праздничных мероприятиях. Аналогичные нормы содержатся в коллективных договорах. Необходимо отметить, что данное положение успешно реализуется в первичных организациях.

Формула успеха профсоюзной работы проста и лаконична: внимание и забота о людях. Основная задача – помощь людям.

– Для этого у нас есть главное: организованность и работоспособность наших профсоюзных организаций, и хорошие партнерские отношения в системе образования, – резюмировала Лариса Всеволодовна. – Хочу поблагодарить всех членов профсоюза, председателей профкомов, руководителей учреждений образования за сотрудничество в работе, понимание и желание помочь. Надеюсь, что новый этап вашей совместной деятельности станет временем созидания на благо всех работников системы образования, укрепления профсоюзного единства и роста его авторитета. Желаю всем жизненного оптимизма, стойкости духа, крепкого здоровья и благополучия, мира и добра.

Делегаты конференции также заслушали отчет ревизионной комиссии, с которым выступила ее председатель Наталья Леонидовна Легкая. Также с докладами о работе выступили председатели первичных профсоюзных организаций района.

Делегаты конференции постановили признать работу райкома профсоюза работников образования и науки за отчетный период удовлетворительной и продолжить деятельность по повышению социальной и правовой защиты членов профсоюза, укреплению социального партнерства, развития и взаимодействия с органами государственного управления.

В завершение конференции Анна Анатольевна Беца поблагодарила Ларису Всеволодовну Лапутько за активную общественную деятельность и добросовестную работу по защите интересов работников и вручила ей Благодарность и подарок.

Много теплых слов было высказано в этот день в адрес Ларисы Лапутько, которая на протяжении многих лет возглавляла районную профсоюзную организацию работников образования и науки. Во многом благодаря ей в трудовых коллективах создавался благоприятный морально-психологический климат.

Новым председателем районной организации профсоюза работников образования и науки выбрана Светлана Сергеевна Гольмакова. Она торжественно принесла профсоюзную клятву о защите прав и законных интересов членов профсоюза.

На конференции подвели итоги профсоюзной пятилетки и определили ориентиры дальнейшей работы.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.